Bitter Sweet Anticipazioni 23 agosto 2019: Demet uccide un uomo e Hakan la ricatta

Hakan ha trovato il modo di zittire sua moglie. Le fa sparare dei colpi di pistola a una porta, dietro la quale si trova Tahir. L'uomo muore e l'Onder ricatta la moglie con il video che ha girato.

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di venerdì 23 agosto 2019, Hakan escogita un modo per zittire sua moglie. Per paura che Demet possa denunciarlo le propone di scaricare i suoi nervi sparando su un bersaglio. La donna non sa che dietro alla porta – a cui ha sparato – c'è Tahir, che rimane ucciso. L'Onder riprende tutto con un video e la ricatta. Nazli organizza una festa di compleanno per Ferit ma chiede l'aiuto di Fatos per fargli trovare qualcosa di speciale. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Hakan ricatta Demet in questa puntata di Bitter Sweet del 23 agosto 2019

Demet ha scoperto che Hakan è l'assassino di suo fratello ma il marito sa come metterla a tacere e impedirle non solo di lasciarlo ma anche e soprattutto di denunciarlo. Per evitare che la sua sposa, appena uscita dal suo controllo, corra dalla polizia, le propone di passare una serata insieme e di rilassarsi sparando su un bersaglio messo su una porta. Demet accetta ma non sa che là dietro c'è Tahir, che muore per i colpi. Hakan riprende tutto con un video e ricatta la moglie, impedendole di agire alle sue spalle. Se lei lo denuncerà, lui farà circolare il video.

Nazli organizza una festa di compleanno per Ferit in Bitter Sweet

Ignara dell'ennesimo colpo basso di Hakan, Nalzi si ricorda all'ultimo del compleanno di Ferit. In fretta e furia organizza una festa a sorpresa per il marito ma ha bisogno di qualcosa di speciale affinché il tutto riesca nel migliore dei modi. Accorre in suo aiuto Fatos che ha un'idea. La sorpresa saranno delle foto! Le due si mettono così alla ricerca delle foto di Engin su internet ma trovano alcune di queste, datate sette anni prima, che ritraggono i due amici con un gruppo di ragazzi sconosciuti.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.

