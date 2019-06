Bitter Sweet Anticipazioni 21 giugno 2019: Nazli scopre il tradimento di Asuman

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di venerdì 21 giugno 2019, Nazli va a trovare Bulut a casa di Hakan e Demet. Il bambino è sotto shock e i due coniugi chiedono alla ragazza di lavorare per loro, così da stare più vicina a lui. Nazli riflette seriamente sulla proposta ma rifiuta quando scopre un'informazione sconcertante, che la mette in seria difficoltà con Ferit. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Bulut sta male in questa puntata di Bitter Sweet del 21 giugno 2019

Hakan e Demet hanno ottenuto la custodia di Bulut e ora il piccolo è affidato alle cure degli zii paterni. Il bambino però non sembra per nulla essere felice anzi, ancora sotto shock per la morte dei suoi genitori, ha dovuto sopportare di essere strappato alle cure del suo zio preferito: Ferit. Demet, preoccupata per il nipote, chiama Nazli a casa sua per fargli compagnia e con l'occasione, le chiede di lavorare per loro. La bella cuoca tentenna e decide di valutare l'offera.

Nazli scopre che Asuman l'ha tradita

La richiesta di lavorare per Hakan e Demet attira la bella Nazli, che valuta seriamente la proposta per stare più vicina a Bulut. Prima che prenda una qualsivoglia decisione, scopre un particolare davvero sconcertante. È stata Asuman a trafugare i documenti di Ferit e a consegnarli nelle mani dei perfidi coniugi. Nazli non può credere che la sua sorellina abbia potuto compiere un gesto simile e prova grande vergogna nel rivelarlo a Ferit. Per questo decide – per il momento – di non dire nulla al suo datore di lavoro, nella speranza che le cose si risolvano comunque. Intanto però, con una scusa, però declina la proposta di Demet.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.