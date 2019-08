Bitter Sweet Anticipazioni 21 agosto 2019: Deniz apre il suo cuore a un'altra donna

Anticipazioni TV

Deniz e Asuman sono sempre più intimi anche se il ragazzo continua a provare gelosia per Ferit. Le cose precipitano quando scopre che le nozze dell'Aslan sono una messinscena.

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di mercoledì 21 agosto 2019, Deniz rivela a Nazli e a Ferit di sapere che il loro matrimonio sia una farsa mentre Hakan e Demet chiedono di nuovo l'aiuto di Asuman. Stavolta la ragazza non si lascerà convincere e anzi risponderà si prenderà gioco dei due. Deniz comunica al suo “amico” che testimonierà contro di lui al processo ma nel mentre nel suo cuore si farà sempre più spazio un'altra donna: Asuman, ormai presenza costante nella sua vita. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Deniz smaschera Ferit e Nazli in questa puntata di Bitter Sweet del 21 agosto 2019

Il segreto di Ferit e Nazli non è al sicuro. Non solo Asuman scopre – tramite suo padre – che sua sorella ha sposato l'architetto solo per riavere Bulut ma anche Deniz, viene a conoscenza della verità sul rapporto tra la sua amata chef e quello che un tempo era il suo migliore amico. Il musicista origlia, per caso, una conversazione tra Fatos ed Engin e scopre quello che i due sposini stanno facendo. Le loro nozze sono una messinscena per avere la custodia del bambino. Il ragazzo informa i coniugi Aslan di sapere tutto e dopo una lite con Ferit, lo avverte che userà questa informazione testimoniando a suo sfavore.

Asuman e Deniz diventano sempre più intimi in Bitter Sweet

Il matrimonio tra Ferit e Nazli ha lacerato il cuore di Deniz. Il ragazzo, sinceramente innamorato della chef, ha sofferto davvero molto nel vedere che il suo migliore amico è riuscito a conquistare il cuore della ragazza e va su tutte le furie quando scopre che il matrimonio tra i due è una farsa. Ma qualcosa, senza che lui apparentemente si accorga, sta cambiando e nel cuore del bel musicista si sta facendo largo un'altra donna: Asuman. Proprio quest'ultima rifiuta di aiutare Hakan e Demet, tornati a chiedere il suo appoggio. I coniugi Onder capiscono che la ragazzina – un tempo loro spia – si sta prendendo gioco di loro e che non ha intenzione di cedere nuovamente ai loro ricatti.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.

