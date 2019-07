Bitter Sweet Anticipazioni 2 luglio 2019: Romantici imprevisti per Nazli e Fatos

Anticipazioni TV

Nazli e Fatos vivono degli imprevisti momenti romantici dopo il ciclone scatenatosi contro di loro.

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di martedì 2 luglio 2019, Ferit è malato e deve essere assistito da qualcuno. Nazli rimane a casa per vegliarlo mentre Fatos ed Engin rimangono bloccati in ascensore e devono affrontare i loro problemi. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Romantici imprevisti in questa puntata di Bitter Sweet del 2 luglio 2019

Nazli è riuscita a dimostrare di essere una ragazza a modo e Ferit sembra aver riacquistato fiducia in lei, dopo aver scoperto delle verità tutt'altro che positive. La giovane ha modo di dimostrare il suo valore quando il suo capo si ammala. Ferit dovrebbe partecipare a un importante evento aziendale ma la febbre alta gli impedisce anche solo di uscire di casa. Nazli si offre quindi di aiutarlo e di stargli accanto per assisterlo. Che la febbre non porti a una svolta nel loro rapporto?

Fatos ed Engin chiusi in ascensore

Anche per Fatos, un imprevisto potrebbe trasformarsi in un'occasione per far decollare il suo rapporto con Engin. I due si sono allontanati da quando il ragazzo ha scoperto la vera professione della bella bionda ma un inconveniente li porterà letteralmente di nuovo vicini: l'ascensore si ferma e li blocca al suo interno. Avranno così modo di chiarire i loro problemi. L'unica che sembra non avere nessun problema è Asuman.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.