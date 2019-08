Bitter Sweet Anticipazioni 2 agosto 2019: Hakan picchia Demet ma Ferit...

Anticipazioni TV

Hakan ha scoperto che Demet ha abortito e l'aggredisce furiosamente. Deniz rivela all'amico di essere molto preoccupata che l'Aslan riveli a Nazli la verità su di lui.

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di venerdì 2 luglio 2019, Hakan scopre che Demet ha abortito e fuori di sé, ha con lei una lite furiosa. Bulut spaventato chiama Nazli e Ferit in soccorso. I due, insieme a Deniz, arrivano a casa degli Onder e l'architetto prende a pugni il perfido imprenditore. Più tardi Deniz, rivela al suo amico che ha paura di perdere Nazli quando e se lei scoprirà che è stato lui a consegnargli la pennetta usb. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Hakan picchia Demet in questa puntata di Bitter Sweet del 2 luglio 2019

Asuman si è presa la sua vendetta contro Demet e ha fatto trovare i documenti dell'aborto ad Hakan. L'uomo, furioso per non essere stato avverito della gravidanza – da lui desiderata – va fuori di testa. In uno scatto d'ira, aggredisce Demet e la picchia ma viene fermato dall'arrivo di Deniz, che protegge sua sorella. Bulut, che sente tutto, spaventato chiama Ferit e Nazli in suo soccorso. L'architetto e la cuoca sopraggiungono ma mentre Nazli va subito in camera del bambino, per calmarlo, Ferit accusa l'Onder di aver causato l'incidente di Demir e Zeynep e i due litigano violentemente.

Deniz teme di perdere Nazli in Bitter Sweet

Dopo la lite furiosa, Ferit e Deniz fanno ritorno a casa. Il musicista, che ha confessato all'amico di avergli mandato lui la pennetta, si confida con lui e gli rivela di essere in ansia. Ha paura che Ferit possa dire alla bella chef che è stato lui a incastrarla e che è per colpa sua che ha rischiato di perdere il suo ristorante. L'architetto gli assicura che non dirà nulla alla ragazza, che lui stesso non riuscirà mai a perdonare per quello che ha fatto. Demet intanto è sempre più spaventata da Hakan mentre Bulut sta cercando in ogni modo di riavvicinare lo zio a Nazli e forse ha trovato il modo per riuscirci.

