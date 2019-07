Bitter Sweet Anticipazioni 19 luglio 2019: Nazli rompe con Ferit

Anticipazioni TV

Nazli scioglie il contratto di lavoro con Ferit e può realizzare il suo sogno. Demet invece cerca di riconquistare la fiducia dell'ex fidanzato.

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di venerdì 19 luglio 2019, Nazli riesce a sciogliere il contratto di lavoro con Ferit e finalmente si concentra sul suo sogno di aprire in ristorante a Istanbul. Demet intanto gioca d'astuzia e tenta in ogni modo di riconquistare la fiducia di Ferit, che intanto scopre del progetto di Nazli e si rammarica del fatto che la ragazza non ne abbia parlato con lui. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Nazli scioglie il contratto con Ferit nella puntata di Bitter Sweet del 19 luglio 2019

Ferit e Nazli sono ai ferri corti. L'ostinazione dell'architetto a non condere alla ragazza il licenziamento, porta Nalzi allo sfinimento. Purtroppo le clausole della recessione anticipata dal suo contratto di lavoro, prevedono il pagamento di una multa salata e l'Aslan sembra deciso a farle pagare caro il suo “ammutinamento”. La giovane chef riesce però comunque – dopo tanto penare – a convincerlo a lasciarla andare e scioglie così ogni rapporto con il bel turco. È così pronta a coronare il suo sogno: aprire un ristorante a Istanbul con la sua amica Manami.

Demet cerca di riconquistare Ferit in Bitter Sweet

Ferit ha dovuto cedere e concedere a Nazli le dimissioni senza una penale così salata. Il suo cuore è però ferito e deve ammettere di essere molto triste per aver perduto la ragazza di cui si è innamorato. Ma a metterlo ancor più di cattivo umore è la scoperta, grazie a Tahir, del progetto della ragazza e quindi della reale motivazione che l'ha portata a chiedere le dimissioni. Ferit si dispiace che Nazli non ne abbia parlato con lui e si rammarica di non aver goduto della sua fiducia. Intanto Demet, nuovo capo PR, cerca di riconquistare la stima e l'interesse del suo ex fidanzato. La sua posizione è nettamente peggiorata dopo che, insieme a suo marito, ha fatto in modo di ottenere la custodia di Bulut, strappandolo dalle amorevoli cure di suo zio.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Bitter Sweet dal 15 al 19 luglio 2019

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.