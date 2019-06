Bitter Sweet Anticipazioni 19 giugno 2019: Asuman fa il doppio gioco

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di mercoledì 19 giugno 2019, Demet si presenta a casa di Ferit con un regalo per Bulut. Engin e Ferit hanno la conferma che Hakan e sua moglie vogliono l'affidamento del bambino solo per questioni economiche. Nazli inizia il trasloco mentre Asuman riesce a fotografare degli importanti documenti posseduti da Ferti, che riguardano la custodia di suo nipote. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Asuman fa il doppio gioco in questa puntata di Bitter Sweet del 19 giugno 2019

Bulut è momentaneamente affidato a suo zio Ferit ma Demet, dopo aver fatto pressioni su Deniz, riesce a entrare in casa del suo ex fidanzato e a donare al nipote un boomerang in regalo. Engin e Ferit hanno la conferma che Hakan e sua moglie vogliono l'affidamento del bambino solo per questioni economiche. I due non si accorgono che mentre stanno parlando, Asuman riesce a fotografare degli importanti documenti sulla custodia di Bulut, che consegna nelle mani proprio di Demet. Perchè la sorella di Nazli sta facendo il doppio gioco? Che genere di ricavi otterrà dall'alleanza con i subdoli zii del piccolo orfano?

Tarik scopre che Fatos è la coinquilina di Nazli

Fatos e Asuman passano la serata da Deniz, dove è in corso una delle esibizioni di Alya. Ferit decide di rimanere a casa insieme a Nazli e i due pianificano il trasferimento della ragazza a casa dell'imprenditore, per aiutare Bulut a riprendersi il più velocemente possibile. Ferit chiede a Tarik di passare a casa di Nazli per prendere alcuni oggetti personali della ragazza e il giovane, una volta arrivato all'appartamento, scoprirà che Fatos è la coinquilina della bella cuoca.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.