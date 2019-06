Bitter Sweet Anticipazioni 18 giugno 2019: Battaglia legale per l'affidamento di Bulut

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di martedì 18 giugno 2019, Ferit deve iniziare una vera e propria battaglia legale contro Hakan e Demet che hanno chiesto l'affidamento di Bulut. L'imprenditore chiede a Nazli di non uscire con il bambino ma la ragazza lo porta al cinema. Prima però che arrivino in sala, riceve una chiamata. Sua sorella è stata colta in flagrante mentre rubava! Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Battaglia per l'affidamento di Bulut in questa puntata di Bitter Sweet del 18 giugno 2019

Dopo la morte dei suoi genitori, Bulut riprende faticosamente la sua vita. Suo zio Ferit gli è molto vicino e si preoccupa che il piccolo possa finire nelle mani dei meschini Hakan e Demet, gli altri suoi zii. I due hanno infatti chiesto l'affidamento del bambino e l'imprenditore è costretto a passare a vie legali per impedire che il giudice dia il suo consenso. Ferit condivide i suoi timori con il suo avvocato, con Engin e con Nazli mentreTarik e Fatos intanto iniziano a conoscersi meglio e pranzano insieme.

Asuman scoperta a rubare

Ferit informa Nazli degli assurdi progetti di Hakan e Demet. I due vogliono l'affidamento del bambino per garantirsi una cospicua fetta della ricchezza della famiglia di Ferit. Chiede inoltre alla ragazza di non uscire insieme al nipote ma Nazli decide di portare il bambino al cinema. Prima che però arrivino in sala, ricevono una chiamata dalla polizia: Asuman è stata colta in flagrante mentre rubava in un negozio.

Scopriamo insieme le anticipazioni settimanali di Bitter Sweet dal 17 al 21 giugno 2019

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.