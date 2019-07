Bitter Sweet Anticipazioni 17 luglio 2019: Ferit fa soffrire Nazli

Anticipazioni TV

Ferit costringe Nazli a pagare la multa prevista dal loro contratto per il licenziamento anticipato. La ragazza non ha i soldi e deve rinunciare ai suoi sogni.

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di mercoledì 17 luglio 2019, Nazli si è licenziata ma Ferit la costringe a rispettare il contratto di lavoro che hanno firmato e che prevede il pagamento di una multa salata. Manami intanto propone alla sua amica di aprire un ristorante insieme ma la mancanza di soldi potrebbe far sfumare il sogno della bella cuoca. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Nazli nei guai in questa puntata di Bitter Sweet del 17 luglio 2019

Le bugie di Nazli per coprire il tradimento di Asuman, hanno portato la ragazza a chiedere le dimissioni dall'impego a casa dell'architetto. L'Aslan però non ha nessuna intenzione di accettare la decisione della giovane e la costringe a rispettare il contratto di lavoro da loro firmato, che impone – in caso di licenziamento anticipato – il pagamento di una multa di 100mila lire. Nazli ovviamente non possiede tutto questo denaro e proprio in questo momento arriva per lei un'occasione importantissima. Una sua amica le fa la proposta della sua vita! La giovane chef, per orgoglio, non vuole rivelare al suo capo i suoi progetti e si trova così costretta a chinare la testa.

Ferit costringe Nazli a rinunciare ai suoi sogni domani in Bitter Sweet

Nazli è allettata dalla proposta di Manami ma purtroppo non ha abbastanza soldi per pagare la multa richiesta da Ferit, per la recessione anticipata del contratto. La mancanza di fondi costringe la cuoca a rinunciare ai suoi sogni e ovviamente comincia a farle cambiare idea sul suo datore di lavoro, che – per gelosia – non vuole che la ragazza si allontani da casa sua. Deniz, conoscendo la situazione della sua amata, si fa avanti e preme affinché la giovane accetti il suo prestito. La rivalità tra Ferit e Deniz si accende sempre di più ma chi tra i due ragazzi l'avrà vinta?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Bitter Sweet dal 15 al 19 luglio 2019

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.