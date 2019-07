Bitter Sweet Anticipazioni 16 luglio 2019: Nazli si licenzia!

Anticipazioni TV

Nazli decide di lasciare il lavoro a casa di Ferit, stanca di dover mentire al suo ormai amato datore di lavoro.

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di martedì 16 luglio 2019, Nazli decide di licenziarsi da casa di Ferit anche se ancora non sa se accettare o meno il lavoro offertole da Deniz. Intanto Ferit ed Engin indagano sul passato di Asuman e ottengono finalmente delle risposte...molto dolorose. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Nazli dà le dimissione a Ferit in questa puntata di Bitter Sweet del 16 luglio 2019

Nazli è in difficoltà. Non sa come comportarsi con Ferit soprattutto dopo il loro bacio appassionato sotto la notte stellata di Istanbul. La bella cuoca non se la sente però di continuare a lavorare per il bell'Aslan dopo quello che ha fatto su sorella Asuman e decide di dare le dimissioni all'architetto. Ferit non ne vuole sapere e “costringe” la ragazza a rispettare il patto di lavoro firmato. Intanto Deniz spinge Nazli ad accettare di lavorare con lui e per la ragazza la situazione si complica ulteriormente, divisa com'è tra due fuochi.

Ferit ed Engin indagano su Asuman

Asuman ha minacciato Demet di rivelare a tutti del suo aborto se lei di contro, svelerà a tutti la storia delle foto. È un ricatto che sembra per il momento funzionare ma che crea un grande attrito tra le due donne, che hanno uno scontro anche sul lavoro e si lanciano ulteriori terribili avvertimenti. Hakan intanto, per fare dispetto a Ferit, decide di presentarsi a una rinione per la quale non è per nulla gradita la sua presenza. Bulut invece riesce ad andare a pranzo con Deniz e Nazli e suo zio li raggiunge. Nazli però ignora che il suo amato capo stia indagando sul passato di Asuman e che, insieme al fidato Engin, sia molto vicino a ottenere finalmente delle risposte.

