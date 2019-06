Bitter Sweet Anticipazioni 14 giugno 2019: Un tragico incidente sconvolge la vita di Ferit e Nazli

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di venerdì 14 giugno 2019, dopo la vincita della gara d'appalto dell'azienda, Ferit riceve la notizia di un tragico incidente, che scuote la vita di tutti. Demir e Zeynep muoiono a bordo della loro auto e lasciano orfano il piccolo Bulut. Nazli e Ferit decidono così di andare a vivere insieme per il bene del ragazzino. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Ferit vince l'appalto in questa puntata di Bitter Sweet del 14 giugno 2019

Ferit è molto in ansia. È arrivato il giorno in cui si decreterà il vincitore della gara d'appalto e le holding affilano le unghie per accaparrarsi la vittoria. Il destino sorride alla holding della famiglia di Ferit, che batte quella di Hakan, che se ne va infuriato e ferito nell'orgoglio. Nazli, Fatos e Asuman intanto si preparano per la serata di musica dal vivo di Alya e mentre sono nel locale, vengono raggiunte da Ferit. Fatos è in imbarazzo; non vuole infatti imbattersi in Engin, di cui si è infatutata. Dopo l'esibizione di Alya, Ferit lascia il locale ma mentre si allontana per raggiungere la sua auto, una telefonata sconvolge la sua vita.

Demir e Zeynep muoiono, Bulut rimane orfano

La chiamata ricevuta da Ferit arriva direttamente dall'ospedale, Demir e Zeynep sono rimasti coinvolti in un incidente stradale e non ce l'hanno fatta. Sono morti nello schianto e ora il piccolo Bulut – rimasto ferito – è orfano. L'ospedale chiede a Ferit di raggiungerlo al più presto possibile e il ragazzo chiama Deniz, chiedendogli di correre anche lui dal ragazzino. Nazli apprende con dolore la notizia e decide di trasferirsi a casa di Ferit, per occuparsi del bambino insieme a lui. I due vanno così a vivere insieme per il bene di Bulut.

