Bitter Sweet Anticipazioni 12 luglio 2019: Alya mette Deniz e Ferit l'uno contro l'altro

Anticipazioni TV

Alya vuole allontanare Nazli da Deniz e non si fa scrupolo a mettere il suo amato contro Ferit.

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di venerdì 12 luglio 2019, mentre Hakan “incoraggia” Deniz a non abbandonare i suoi sogni di lavoro a causa di Ferit, Demet ha preso un appuntamento in clinica per abortire. Alya intanto mette uno contro l'altro Deniz e Ferit, rivelano al primo dei due che l'Aslan non ha mai ridato il foulard a Nazli. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Hakan cattivo consigliere in questa puntata di Bitter Sweet del 12 luglio 2019

Deniz ha acquistato il locale dove abitualmente si esibisce Alya ma il pallino imprenditoriale del ragazzo non sembra esaurirsi nel campo dei pub notturni. Il ragazzo è infatti coinvolto nell'attività di famiglia e Hakan vuole sfruttare a suo favore l'amicizia con il cognato.Gli fa così un'inaspettata visita e lo incoraggia a non abbandonare il suo sogno davanti alle parole di Ferit. L'Aslan ha infatti messo in guardi l'amico dalla vita del mondo degli affari, ricordandogli che non è semplice come pensa. È anzi un mondo difficile e spietato.

Alya mette Deniz contro Ferit

Un'altra cattiva consigliera gira intorno al buon Deniz. Alya, gelosa di Nazli, è intenzionata a fare di tutto per mettere in cattiva luce la sua rivale, anche mettere in mezzo Ferit, l'amico più caro dell'uomo che ama. È così che, in occasione di una cena proprio a casa di Ferit, la cantante fa in modo che Deniz venga a sapere che il suo amico fraterno non ha mai ridato il foulard a Nazli. Hakan e Demet intanto si trasferiscono in un'altra casa ma la donna non si gode il momento di vittoria, perché ha scoperto di essere incinta. È una gravidanza indesiderata e ha già preso l'appuntamento in una clinica.

Scopriamo insieme le anticipazioni settimanali di Bitter Sweet dall'8 al 12 luglio 2019

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.