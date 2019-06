Bitter Sweet Anticipazioni 12 giugno 2019: Una festa imbarazzante per Nazli e Ferit

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di mercoledì 12 giugno 2019, Nazli viene invitata a una festa per celebrare gli accordi tra Giappone e Turchia. La ragazza non sa che all'evento parteciperà anche Ferit, socio in affari dell'organizzatore, il signor Nakatami. Vediamo cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Nazli in imbarazzo in questa puntata di Bitter Sweet del 12 giugno 2019

Nazli è preoccupata per sua sorella Asuman, che ha rubato un prezioso oggetto di Ferit. Per distrarsi dalle sue preoccupazioni la giovane cuoca accetta l'invito della sua professoressa a una festa per celebrare i proficui accordi tra Giappone e Turchia. Sarà un modo per fare pratica con la lingua giapponese, in vista dell'apertura del suo ristorante. Nazli non sa che all'evento parteciperà anche Ferit, socio del signor Nakatami, l'organizzatore dell'evento. Il loro incontro provocherà un evidente imbarazzo nei due, che sembrano già non essere indifferenti l'uno all'altro.

Ferit soccorre Nazli

Nazli si mette nei guai alla festa. Inavvertitamente urta una delle invitate e rovescia su di lei il contenuto del suo bicchiere. Il signor Nakatami, che ha osservato la scena, rimprovera la povera e mortificata ragazza e la minaccia di severe ripercussioni. Solo l'intervento di Ferit le permette di non essere cacciata dalla grande villa. Tra i due però c'è un'evidente tensione e Nazli finirà per alzare un po' troppo il gomito e per peggiorare la situazione...o forse no?

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.