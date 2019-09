Bitter Sweet Anticipazioni 10 settembre 2019: Nazli cede al ricatto di Hakan e lascia Ferit

Anticipazioni TV

Nazli è costretta a cedere alla richieste di Hakan. Solo così potrà salvare Asuman. La ragazza tenta però il tutto e per tutto e chiede aiuto a Fatos.

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di martedì 10 settembre 2019, Nazli lascia Ferit per salvare sua sorella e chiede aiuto a Fatos per risolvere la situazione. Intanto l'Aslan indaga sulle reali motivazioni che hanno spinto sua moglie a lasciarlo mentre Engin scopre di essersi innamorato di Manami. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale 5.

Nazli cede al ricatto di Hakan in questa puntata di Bitter Sweet del 10 settembre 2019

Nazli è costretta a cedere al ricatto di Hakan, per salvare sua sorella dalla vergogna. Asuman disperata per aver messo ancora una volta in pericolo la chef, ha tentato addirittura di suicidarsi e la maggiore delle sorelle Pinar, non ha altra soluzione che chiedere il divorzio da Ferit, così come ordinato dal perfido Onder. L'Aslan non sembra però voler accettare la separazione e, sospettando che dietro la richiesta della moglie ci sia qualcosa di losco, decide di indagare a fondo. Hakan sta pian piano raggiungendo il suo scopo: riprendersi Bulut e con lui le quote della Pusula Holding.

Nazli e Fatos perquisiscono casa di Muzzafer in Bitter Sweet

Mentre Ferit si mette in moto per scoprire cosa gli stia nascondendo sua moglie e cosa l'abbia spinta a chiedere il divorzio, Nazli chiede aiuto a Fatos per risolvere la situazione. Le due donne entrano di soppiatto nella casa di Muzzafer – lo scagnozzo di Hakan che ha ingannato Asuman – per trovare qualche indizio utile a rompere l'accordo con l'Onder. Dopo la perquisizione dell'appartamento, Fatos partecipa a un escape room insieme a Tarik, Manami ed Engin. Quest'ultimo, durante il gioco, si rende conto di provare dei sentimenti per la bella socia giapponese di Nazli.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.