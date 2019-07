Bitter Sweet Anticipazioni 10 luglio 2019: Deniz riuscirà a conquistare Nazli?

Anticipazioni TV

Deniz si è accorto di amare Nazli ma non sa se la ragazza ricambia in qualche modo i suoi sentimenti.

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di mercoledì 10 luglio 2019, mentre Nazli prende sempre più le distanze da Ferit e si rifiuta di parlare di quanto successo la notte prima, Deniz riflette sui suoi sentimenti per la bella cuoca. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Nazli in fuga da Ferit in questa puntata di Bitter Sweet del 10 luglio 2019

Dopo il loro bacio notturno, Nazli è in profondo imbarazzo e non sa come comportarsi con Ferit. I due hanno passato la notte insieme ed è ora innegabile che tra loro sia nato qualcosa che va oltre l'amicizia. Nazli è però in difficoltà visto che non è riuscita a rivelargli la verità su Asuman e ha paura che il ragazzo la scopra prima che lei riesca a confessargli tutto. Cerca quindi di evitare di parlare con lui riguardo quanto accaduto, sperando che le cose tornino alla normalità e che lei trovi modo di essere sincera con lui.

Deniz preda dei suoi sentimenti

Mentre Nazli e Ferit capiscono di provare dei sentimenti reciproci, Deniz realizza di essersi invaghito della bella cuoca e di aver archiviato totalmente Alya. Nazli però sembra non corrispondere e il ragazzo si lascia andare a una lunga conversazione sull'amore con Hakan. Intanto Tarik invita Fatos a vedere uno spettacolo teatrale ma i loro posti sono vicini a Engin e Adriana. Sarà una situazione davvero imbarazzante, visto come è andata tra Fatos ed Engin. Ma sarà davvero finita tra loro o il futuro riserva delle sorprese?

