Bitter Sweet 11 giugno 2019: Furto a casa di Ferit. Nazli perderà il lavoro?

Nelle anticipazioni della puntata della nuova serie Bitter Sweet di martedì 11 giugno 2019, Nazli chiarisce con Ferit quale sarà d'ora in poi il ruolo che ricoprirà a casa del manager. Intanto Bulut viene affidato allo zio per una sera e chiede alla giovane cuoca di rimanere con loro e di cucinare una bella cena. La serata procede per il meglio fino a quando Asuman trafuga qualcosa dalla stanza di Ferit. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Una cena per conoscersi in questa puntata di Bitter Sweet dell'11 giugno 2019

Per Nazli sono i primi giorni di lavoro dal ricco Ferit, un imprenditore maniaco dell'ordine. I due finalmente si incontrano di persona per definire le posizioni e i ruoli che la ragazza dovrà assumere d'ora in poi nella casa: si occuperà sia della cucina che del riassetto domestico e si alternerà tra queste due mansioni. Nazli, sin dal suo arrivo, ha fatto amicizia con il vispo Bulut, il nipote di Ferit. Una sera il ragazzino viene lasciato in custodia allo zio ed esprime il desiderio di poter cenare in compagnia di Nazli, che prega di cucinare per loro. I tre condividono un po' del loro tempo libero e la serata pare procedere per il verso giusto.

Asuman ruba a casa di Ferit

La serata tra Nazli, Ferit e il piccolo Bulut sembra procedere per il meglio. C'è grande armonia e Nazli pensa che in fin dei conti, questo lavoretto per guadagnare qualche soldo - in vista del suo sogno dell'apertura del suo ristorante giapponese - si sta rivelando inaspettatamente piacevole, tanto che sua sorella e la sua amica insinuano storie d'amore tra lei e Ferit. Purtroppo però qualcosa non va! Asuman, sua sorella nonché coinquilina, si intrufola a casa di Ferit e trafuga qualcosa dalla sua camera. Come si comporterà Nazli? Sarà licenziata?

