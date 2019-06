Big Little Lies 2: Anticipazioni, trailer e foto del terzo episodio

Questa sera, martedì 25 giugno, alle 21.15 andrà in onda su Sky Atlantic il terzo episodio della seconda stagione di Big Little Lies, l'acclamata miniserie con Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoë Kravitz e Meryl Streep.

In questa nuova puntata, intitolata The End of the World (La fine del mondo), Mary Louise va dalla polizia in cerca di risposte e prova ad avvicinarsi a Jane, sperando che possa essere utile a scagionare suo figlio e a ripulirne la memoria. Frustrata dalla precaria situazione economica in cui l’ha ridotta suo marito, Renata si sfoga con il Preside Nippal, mentre Madeline decide di andare in terapia per affrontare i suoi problemi di coppia, le sue paure e i suoi dubbi, scoprendo da dove deriva tutta la sua insoddisfazione. Celeste continua a tormentarsi tra i ricordi dolci e quelli più dolorosi del suo rapporto con Perry, senza riuscire a vederlo solo come un mostro. Intanto Bonnie continua a ricevere l’aiuto di sua madre, senza però potersi confidare con lei.

Qui il trailer e di seguito le prime immagini dell’episodio.