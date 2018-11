Biancaneve e il Cacciatore: Il Film Stasera su Canale 5

Vanno decisamente di moda, negli ultimi anni, le rielaborazioni ma anche la semplice riproposizione in live action delle più celebri favole:

Into the Woods, Maleficent, Cenerentola, tanto per citare alcuni esempi recenti.

Nel 2012, Rupert Sanders esordiva nella regia cinematografica con il film Biancaneve e il Cacciatore, che Canale 5 manderà in onda questa sera, mercoledì 29 novembre, alle 21.20.



Biancaneve e il Cacciatore: Il nuovo trailer italiano ufficiale

Versione molto action e avventuroso della celeberrima fiaba europea (la cui versione più nota è quella scritta nell'800 dai Fratelli Grimm), il film vede Kristen Stewart nei panni della giovane e coraggiosa eroina, Chris Hemsworth in quelli del cacciatore che dovendola uccidere in un primo momento, finirà per aiutarla a combattere la malvagia regina, che non sopporta che ci sia qualcuno più bello di lei in tutto il reame. Quest'ultima è interpretata da una splendida Charlize Theron.

A completare il cast del film alcuni attori inglesi, giovani e meno giovani, di grande talento come Ian McShane, Toby Jones, Nick Frost, Ray Winstone, Bob Hoskins, Eddie Marsan, Lily Cole e Sam Claflin, nei panni di un giovanel principe stregato dalla potenza e dalla bellezza di Biancaneve.

Il film ha avuto un prequel nel 2016, intitolato Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio.

"Tetro dove può, ambizioso con misura (venendo dopo molti altri), Biancaneve e il cacciatore centra i caratteri (un po’ meno i trascorsi di ognuno di loro) ma soprattutto le tentazioni: la mela certo, cervi bianchi e armate oscure, la "Bella" inconsapevole e una dominatrice che rassoda le sue forme nel latte prima di dissolversi in corvacci neri." Leggi la nostra recensione completa del film Biancaneve e il Cacciatore.