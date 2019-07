Bentornato Presidente: Prima TV assoluta Stasera su Sky Cinema

Anticipazioni TV

La commedia di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi con Claudio Bisio, in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection.

Stasera, lunedì 15 luglio, va in onda in prima tv su Sky Cinema Bentornato Presidente, il film di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi con Claudio Bisio, una coproduzione Indigo Film e Vision Distribution in collaborazione con Sky Cinema e TIMVISION distribuito nelle sale cinematografiche da Vision Distribution. La commedia, sequel di Benvenuto Presidente, sarà trasmessa alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection, all'interno del ciclo Risate all'Italiana, in onda sul canale 303 fino al 19 luglio. Il film è inoltre disponibile anche su Sky On Demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV.



Bentornato Presidente!: Clip Prima Visione TV su Sky Cinema

La trama del film: Sono passati otto anni dalla sua elezione al Quirinale e Peppino Garibaldi (Claudio Bisio) vive il suo idillio sui monti con Janis (Sarah Felberbaum) e la piccola Guevara (Roberta Volponi). Peppino non ha dubbi: preferisce la montagna alla campagna... elettorale. Janis, invece, è sempre più insofferente a questa vita troppo tranquilla e soprattutto non riconosce più in lui l'uomo appassionato, di cui si era innamorata, e che voleva cambiare l'Italia. Richiamata al Quirinale, nel momento in cui il Paese è alle prese con la formazione del nuovo governo e appare minacciato da oscuri intrighi, Janis lascia Peppino e torna a Roma con Guevara. Disperato, Peppino non ha scelta: tornare alla politica per riconquistare la donna che ama.



Arricchiscono il cast del film anche Ivano Marescotti (Ranieri), Cesare Bocci (Politico bello), Massimo Popolizio (Politico Ruspante).







"In parte riflesso e in parte ritratto caricaturale (ma neanche troppo) della politica italiana, Bentornato Presidente è una commedia brillante, intelligente ed esilarante. Il primo film del 2013, Benvenuto Presidente, in cui Claudio Bisio veniva eletto accidentalmente Presidente della Repubblica era già un'opera particolarmente gradevole per la freschezza del trattamento rispetto a un'idea di partenza che poteva essere un'arma a doppio taglio. Questo fa molto di più, non solo rendendo plausibile il seguito della storia, ma dandole una nuova vitalità con la satira politica, con la velocità di narrazione e con un lavoro estetico ammirabile grazie ai due giovani registi Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi." Leggi la nostra recensione completa del film Bentornato Presidente.