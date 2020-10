Ben 10 Minaccia alla Terra, le trasformazioni di Ben nel film in onda su Sky

Anticipazioni TV

Nel film Ben 10 Minaccia alla Terra, in onda su Sky Cartoon Network, il piccolo eroe si trasforma in due creature aliene di grande potenza che i fan conoscono bene!

In Ben 10 Il film: Minaccia alla Terra, nuovo film d'animazione in onda su Cartoon Network (Sky) sabato 10 ottobre alle 19:40, il piccolo grande eroe della popolare serie animata si lancia in una nuova epica avventura, e come sempre si trasforma in potenti alieni che gli permettono di affrontare sfide e nemici: quali sono però due delle trasformazioni che vedremo in azione nel nuovo film?





Le trasformazioni di Ben in Ben 10 il film Minaccia alla Terra

L'intelligence ci comunica che Ben in Ben 10 Il film - Minaccia alla Terra assume nella storia due forme aliene che i fan dovrebbero conoscere: una è Inferno, un essere che può sferrare pugni di fuoco e volare nello spazio, mentre l'altra è Omosauro, una specie di dinosauro che sconquassa ciò che si trova davanti, con devastanti colpi della sua coda potenziata. Non va nemmeno dimenticato che nel cast del film c'è Kevin 11, il ragazzo che ha creato l'Anti-trix, la versione speciale dell’orologio Omnitrix, che crea nuove versioni degli alieni che Ben può incarnare. In materia di trasformazioni, questo film si preannuncia intrigante!

Ben 10 Il film - Minaccia alla Terra, la trama del film in onda su Sky

Il cattivo della situazione in Ben 10 Il Film - Minaccia alla Terra è ancora una volta Vilgax, la nemesi intergalattica che prende sempre di mira il pianeta Terra. Ben lo affronterà direttamente nello spazio, dopo un viaggio interstellare, mentre la Terra sarà presidiata da sua cugina Gwen, suo nonno Max e Kevin 11. Nessuna missione però è mai troppo semplice: Ben sarò persino accusato di essere un fuorilegge galattico... e dovrà affrontare un processo! Speriamo solo che l'Omnitrix non cada in mani sbagliate...