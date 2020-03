Bella da Morire: stasera la terza puntata della Fiction con Cristiana Capotondi

Anticipazioni TV

Le anticipazioni del terzo appuntamento della Fiction di Rai1 che vede protagonista Cristiana Capotondi.

Terzo appuntamento stasera, a partire dalle 21.25 su Rai1, con Bella da Morire, la Fiction crime con Cristiana Capotondi nei panni della ruvida ispettrice di polizia Eva Cantini. Insieme all'attrice, a completare un Cast quasi tutto al femminile, troviamo: Giulia Arena nel ruolo di Gioia Scudieri, la vittima; Lucrezia Lante della Rovere in quelli del PM Giuditta Doria; Margherita Laterza, in quelli del medico legale Anita Mancuso; Benedetta Cimatti invece è Rachele Cantini, sorella di Eva. Unico uomo, Matteo Martari, nei panni del poliziotto Marco Corvi. Bella da morire è una storia di donne forti, emancipate, appassionate del loro lavoro e che tentano, insieme, di scoprire la verità e fare giustizia per Gioia e le altre donne a cui è stata tolta la voce e, talvolta, la vita. La fiction vuole infatti contribuire a sollevare veli su un tema tristemente attuale come quello dei femminicidi.

Bella da Morire: Ecco cosa è accaduto nella Seconda Puntata

Eva e Marco interrogano Graziano Silvetti, agente di Gioia e suo amante. Grazie a ulteriori analisi sulle medicine che Gioia assumeva regolarmente, viene individuato l'orario della sua morte. Sergio vorrebbe comprare un regalo di compleanno a Matteo, ma Rachele gli impedisce di vederlo. Alla festa di Matteo non si presenta nessuno eccetto Sergio, che conquista il nipote. L'alibi di Graziano Silvetti, agente di Gioia, vacilla. La testimonianza della sua donna delle pulizie, estorta da Eva con metodi poco ortodossi, conduce all'arresto dell'uomo. Davanti al rimprovero di Eva per un incidente stradale che mette a rischio Matteo, Rachele rivela che suo figlio è il frutto di uno stupro.

Bella da Morire: La Trama ufficiale della Terza Puntata

Stagione 1 Episodio 5

In nome della verità, Eva diffonde il video dell'interrogatorio con cui ha estorto la falsa confessione alla donna delle pulizie di Graziano provocando l'arresto di quest'ultimo. Giuditta, responsabile delle indagini, lascia il caso a Iurini, pregandolo di tenere Eva in squadra e la testimonianza di una ragazza fa riaprire le indagini.

Stagione 1 Episodio 6

Rachele ha un confronto con Edoardo, l'uomo che anni prima l'ha violentata, padre del piccolo Matteo. Una nuova scoperta di Anita smuove le indagini: alcune tracce di vernice gialla trovate sotto le unghie di Gioia. Dov'è stata la ragazza nelle ore che hanno preceduto la sua morte? Eva si trova costretta a chiedere aiuto a Giuditta, che parla con Iurini.

L'appuntamento con Bella da Morire è per stasera su Rai 1 a partire dalle 21.25