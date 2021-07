Beautiful, Una Vita, Mr Wrong, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 1 luglio 2021

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air in onda oggi, 1 luglio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con il bel Can Yaman protagonista di Mr Wrong. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 1 luglio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 1 luglio 2021 - Zoe, dopo aver parlato con Flo, si sfogherà anche Steffy. Dopo la fine della storia con Thomas, la modella è comunque rimasta in buoni rapporti con i Forrester che, visto quanto scontato dalla poverina, hanno accettato di concederle l'agognato perdono. Zoe rivelerà a Steffy di essere preoccupata che il trasferimento di Sally da Wyatt possa compromettere la relazione tra quest'ultimo e Flo. Steffy però non sembrerà condividere gli stessi dubbi sulla sincerità di Sally, ma soprattutto sui sentimenti di Wyatt per entrambe le donne della sua vita. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 1 luglio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 1 luglio 2021 - Camino, almeno per il momento, sembra essersi messa al riparo da eventuali accuse. Nessuno sa che è lei l'amante della pittrice, tranne forse la persona che ha denunciato Maite, è per questo che Camino si metterà sulle tracce del responsabile dell'arresto dell'amante. Scoprire chi è il suo nemico, potrà essere d'aiuto sia per liberare Maite, ma anche per evitarle di essere la prossima a finire in carcere. L'aiuto di Liberto, la condurrà fino ad una lavandaia, una certa Concha Lopez, pare che sia proprio la donna ad aver incastrato la povera pittrice. Ma perché? Camino è molto sospettosa, crede infatti che dietro alla denuncia ci sia sua madre e che la lavandaia sia stata solo usata per allontanare ogni sospetto. Qui la trama completa di Una Vita.

Mr Wrong: La Trama della puntata di oggi 1 luglio 2021

Nella Puntata di Mr Wrong di oggi - 1 luglio 2021 - Sevim e Fitant hanno lasciato la città, dando precise istruzioni a Haydar: il portiere dovrà tenere sotto controllo la situazione tra Ozgur ed Ezgi, informandole di ogni cambiamento. Quando Haydar racconta loro che i due sono tornati a fare coppia fissa, Sevim e Fitant partono alla volta di Bursa dove si vedono costrette a chiedere perdono a Nevin, che ha ormai accettato la storia d’amore tra i loro figli. Nel frattempo, Ezgi presenzia al suo primo incarico lavorativo, ignara che Tolga sia nascosto nell’ombra e la osservi molto da vicino per sfruttarla nella sua guerra contro Ozgur. All’evento si presenta anche Serdar, complice segreto del perfido cugino dell’Atasoy. Qui la trama completa di Mr Wrong.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 1 luglio 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 1 luglio 2021 - Selin corrompere la giornalista che ha diffuso lo scoop del contratto e Ceren comincia a sospettare che la PR sia in qualche modo coinvolta nell'umiliazione subita da Eda. Intanto la Yildiz, sempre più furiosa con Serkan, dice all'architetto di aver deciso di licenziarsi e gli promette di trovare al più presto le prove per scagionarsi. Una volta fatto, lui non la rivedrà più. Lo giura! La fioraia e Fifi si mettono subito all'opera per trovare il vero colpevole mentre Melo si prepara alla cena con Kaan. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

