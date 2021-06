Beautiful, Una Vita, Mr Wrong, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 30 giugno 2021

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air in onda oggi, 30 giugno 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con il bel Can Yaman protagonista di Mr Wrong. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 30 giugno 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 giugno 2021 - le parole di Zoe peseranno su Flo, già dubbiosa dopo quanto ascoltato sulla soglia di casa Spectra, ma la ragazza cercherà di mantener il controllo, almeno finché non avrà un quadro chiaro. Nel frattempo anche l'Escobar vive con tormento tutta questa vicenda, la dottoressa ha infatti già chiarito con Sally di voler chiudere la farsa prima possibile, ma la stilista le ha ricordato lo scopo della sua collaborazione: "se hai delle aspirazioni nel modo della moda, farei meglio a tenermi il gioco!". Ma l'imprevisto con Flo ha peggiorato la situazione e messo seriamente in crisi la dottoressa che, proprio nell'episodio di Beautiful in onda il 30 giugno, affronterà Sally dicendole di essere pronta a confessare e a pagarne le conseguenze... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 30 giugno 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 30 giugno 2021 - dopo aver rifiutato a Camino e Liberto di vedere Maite, Mandez si è recato alla locanda per interrogare la figlia di Felicia. La Signora Pasamar sarà molto contrariata dall'atteggiamento inquisitorio del commissario e tenterà di fare quanto in suo potere per depositario. La donna infatti, vuole liberarsi di Maite, ma non certo infangare il nome di sua figlia, è per questo che interverrà durante l'interrogatorio aiutandola ad eludere le domande di Mendez. Qui la trama completa di Una Vita.

Mr Wrong: La Trama della puntata di oggi 30 giugno 2021

Nella Puntata di Mr Wrong di oggi - 30 giugno 2021 - Cansu è molto delusa da Levent che, dopo averle fatto la proposta poiché ubriaco, non ricorda nulla della serata. La Akman questa volta a chiuso per sempre, non fosse che le sue analisi di routine le danno una notizia inaspettata: Cansu è incinta. Mentre si preoccupa per il futuro data la rottura con Levent, Ezgi si reca al nuovo lavoro e conferma a Ozgur la sua intenzione di accettarlo, preferendo non lavorare insieme per non creare inutili tensioni. Nel frattempo, Deniz e Ozan si concedono un appuntamento romantico che culmina con un bacio, nonostante le pressioni di Irem che minaccia di rivelare al loro capo la verità sul suo rapporto con lo chef. Qui la trama completa di Mr Wrong.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 30 giugno 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 30 giugno 2021 - Eda ha preso la sua decisione. Non perdonerà Serkan per averla accusata di essere una ladra e per averla umiliata davanti a tutti. La ragazza decide di andare a casa Bolat e restituire di persona l'anello di fidanzamento all'architetto. Lui però non sembra per nulla d'accordo con la sua idea e rifiuta di riprendersi il suo regalo. Intanto Engin e Piril cercano di riportare la calma tra i colleghi, stupiti dell'assenza improvvisa della Yildiz. All'Art Life il tempo stringe. Serkan ha convinto i clienti a dargli altre 24 ore di tempo per rimediare al danno dei brevetti ma per continuare l'azienda ha bisogno della firma della fioraia, a cui il notaio ha dato la delega. Engin convince la ragazza a recarsi in ufficio, promettendole che il suo odiato ex fidanzato non ci sarà. Peccato però che le cose non andranno esattamente così. Ceren invece riceve un'importante chiamata. La giornalista che ha lanciato lo scoop del contratto, vuole incontrarla per rivelarle chi è la sua fonte. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

