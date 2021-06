Beautiful, Una Vita, Mr Wrong, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 29 giugno 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 29 giugno 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air in onda oggi, 29 giugno 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con il bel Can Yaman protagonista di Mr Wrong. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 29 giugno 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 giugno 2021 - Quinn gode nel ribadire a Brooke di essere lei la vincitrice, di essere riuscita finalmente a smascherarla a far crollare tutte le sue certezze, ma ci tiene anche a ricordarle che, se tutto ciò è accaduto, non è colpa sua, ma dell'ennesimo tradimento perpetrato alle spalle di Ridge e Katie. Brooke ha ormai tutti contro, la sorella la odia e Ridge deluso l'ha abbandonata per sempre, Eric sembra imputare tutta la colpa a Quinn, ma i traditi hanno rassicurato il patriarca e sua moglie: hanno apprezzato il gesto di Quinn, se non fosse stato per la sua cinica sincerità, non avrebbero mai scoperto del tradimento dei rispettivi coniugi. Quinn dunque viene scagionata, mentre la dura condanna della famiglia si abbatte su Brooke e Bill... la designer può (segretamente) festeggiare! Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 28 giugno al 4 luglio 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 29 giugno 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 29 giugno 2021 - Marcia, scoperta la verità su Santiago, rifiuterà di avere ancora a che fare con lui. La ragazza nel giro di 24 ore affronterà il compagno, chiudendo ogni rapporto e abbandonando la pensione, dove i due vivono insieme ormai da mesi. La Sampaio troverà conforto nella sua collega e amica Casilda, a cui chiederà la possibilità di essere ospitata nella sua vecchia dimora: l'appartamento sulla soffitta dove vivono i domestici. La compagna, preoccupata, si dirà disponibile ad aiutarla e offrirle sostegno fino a che ne avrà bisogno. Marcia si sfogherà? Racconterà finalmente la farsa che sta vivendo da tempo e i soprusi che è stata costretta a subire? Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 28 giugno al 4 luglio 2021

Mr Wrong: La Trama della puntata di oggi 29 giugno 2021

Nella Puntata di Mr Wrong di oggi - 29 giugno 2021 - dopo diversi tentativi, Cansu e Deniz riescono a contattare Ezgi per chiederle scusa. La giovane perdona le due amiche e comunica la sua intenzione di tornare a Istanbul, avendo ricevuto un’allettante offerta lavorativa. Con la complicità di Ozan e Levent, Cansu e Deniz avvertono Ozgur del ritorno della Inal e lo aiutano ad organizzare una romantica festa. I due fanno pace e trascorrono la serata a promettersi amore eterno mentre Levent, preda dei fumi dell’alcol, chiede la mano alla Akman. Incoraggiato dall’atmosfera serena che si respira, anche Ozan chiede un appuntamento ufficiale a Deniz, che accetta volentieri. Qui la trama completa di Mr Wrong.

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Mr Wrong dal 28 giugno al 2 luglio 2021

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 29 giugno 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 29 giugno 2021 - Eda continua a essere molto distante e Serkan pensa che gli stia nascondendo qualcosa. Purtroppo il Bolat sembra averne conferma dopo la telefonata di Kaan che lo avverte di essere riuscito a incastrarlo. Il Karadag gli rivela che i suoi bozzetti sono stati rubati e che i lampadari disegnati dalla Art Life sono già in commercio da un altro venditore. L'architetto, furioso, accusa la Yildiz di aver tramato contro di lui e di essere una ladra. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Love is in the Air dal 28 giugno al 2 luglio 2021