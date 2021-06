Beautiful, Una Vita, Mr Wrong, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 28 giugno 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 28 giugno 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air in onda oggi, 28 giugno 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con il bel Can Yaman protagonista di Mr Wrong. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 28 giugno 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 giugno 2021 - nonostante la rottura tra Brooke e Ridge, Shauna preferirà abbandonare il campo e tornarsene a Las Vegas. Ma credete davvero che il Forrester la lascerà andare rinunciando a lei? Quando la donna insisterà per lasciare la città, Ridge si dirà pronto a seguirla. La Fulton tenterà, seppur innamorata, di rispedirlo saggiamente al mittente, dicendogli che si sarebbe presto pentito della sua decisione, ma Ridge sarà categorico: i documenti del divorzio, firmati sia da lui che dalla Logan, non sono stati revocati, lui è un uomo libero, ed è pronto a seguirla a Las Vegas! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 28 giugno 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 28 giugno 2021 - in seguito alla denuncia di Felicia, Maite viene raggiunta dalla Guardia Civile e arrestata. Ora dovrà giustificarsi dalle accuse della Signora Pasamar, che l'ha definita colpevole di gravi immoralità e fatta sbattere in prigione. Camino, informata da Liberto, pronto ad aiutare entrambe le ragazze nonostante non approvi la loro relazione, si recherà al penitenziario, sperando di fare visita a Maite. Purtroppo scoprirà che la pittrice è tenuta sotto stretta sorveglianza, come fosse una pericolosa criminale, Camino e Liberto dovranno infatti fare dietro-front. Maite dunque, rimarrà sola ad affrontare il suo destino! Qui la trama completa di Una Vita.

Mr Wrong: La Trama della puntata di oggi 28 giugno 2021

Nella Puntata di Mr Wrong di oggi - 28 giugno 2021 - Ozgur sta indagando sul nemico invisibile che costringe lui e chef Ozan a faticare per ottenere i permessi, e aprire il loro nuovo locale. La pista fornita da un fidato amico conduce al La Lou, un ristorante esclusivo e molto famoso in città. Qui, Serdar ha organizzato una festa a sorpresa ad Ezgi, convinto da Cansu e Deniz che questo sarebbe stato il modo migliore per fare colpo sulla Inal. La giovane PR è totalmente disorientata, e l’ingresso improvviso di Ozgur non fa che peggiorare la situazione. Furioso con Ezgi e certo che lei lo stia tradendo, l’Atasoy prenderà una decisione drastica. Qui la trama completa di Mr Wrong.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 28 giugno 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 28 giugno 2021 - Selin ha provocato Eda e la fioraia ha deciso di organizzare una cena romantica tra la PR e Serkan. Il Bolat non sembra però esserne molto contento. Avrebbe infatti preferito che la Yildiz si ricordasse del suo compleanno e facesse qualcosa per lui. Tra fraintendimenti e nervosismi e con l'aiuto di Engin e Melo, i due ragazzi finiranno per passare una serata molto romantica insieme. Ma attenzione a Kaan! Il Karadag ha una sorpresa in serbo per l'Art Life e per tutti i suoi dipendenti. La sua vendetta contro Serkan Bolat sarà tremenda ma a pagarne il prezzo più caro sarà Eda Yildiz. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

