Beautiful, Una Vita, Mr Wrong, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 22 giugno 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 22 giugno 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air in onda oggi, 22 giugno 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con il bel Can Yaman protagonista di Mr Wrong. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 22 giugno 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 giugno 2021 - Ridge, furioso, non riesce più a trattenersi, e così segue l'istinto, sferrando un pugno in faccia a Bill. Nella stanza scende il gelo, nessuno - tranne Brooke - interviene per difendere Bill. Katie guarda il marito con disprezzo. Mentre Bill, dolorante, si allontana dal nemico, Brooke cerca ancora una volta di spiegare, ma Quinn incalza Ridge: "lasciala e corri a fermare Shauna. Lei ti ama davvero". Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 21 al 27 giugno 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 22 giugno 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 22 giugno 2021 - Camino non è disposta a rinunciare all'amore per Maite. Felicia accusa Liberto di essere responsabile di quanto accaduto tra la pittrice e sua figlia. Intanto Felipe e Marcia si scambiano un bacio passionale, ma si tratta di un addio. Mendez coglie di sorpresa Genoveva e Santiago mentre discutono. Dopo aver interrogato l'uomo sull'assassinio di Ursula, si reca alla bottega per parlare anche con Marcia. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 21 al 27 2021

Mr Wrong: La Trama della puntata di oggi 22 giugno 2021

Nella Puntata di Mr Wrong di oggi - 22 giugno 2021 - Nevin ha deciso di parlare privatamente con Ozgur nel suo studio. La donna ignora che il vero dottore è l’affascinante uomo conosciuto durante il matrimonio e non l’Atasoy. La notizia sconvolgere moltissimo la madre di Ezgi, delusa e amareggiata dal fatto che sua figlia le abbia mentito per la prima volta nella vita. Nel frattempo, Sevim e zia Fitant si presentano alla porta di Ozgur, certe di poter convincerlo a frequentare una nuova ragazza, personalmente scelta da loro. Dopo un incontro ad alta tensione a La Gabbia, durante il quale l’Atasoy si è scusato con la famiglia della Inal senza ottenere perdono, i due vicini di casa fuggono alla ricerca di un po’ di serenità dopo tutte quelle emozioni. Sevim e Fitant, invece, si rendono protagoniste di un rito magico che divampa in un incendio! Qui la trama completa di Mr Wrong.

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Mr Wrong dal 21 al 25 giugno 2021

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 22 giugno 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 22 giugno 2021 - Eda si è lasciata commuovere dal racconto del signor Fikret e ha deciso di accettare il suo lavoro. Serkan non è per nulla d'accordo e pretende che la fioraia si scusi immediatamente con il loro cliente e abbandoni l'impiego. Ma la Yildiz non ha nessuna intenzione di deludere Fikret e sua moglie e decide di sfidare il Bolat e la sorte. La ragazza, con la sua determinazione, riesce a convincere una buona parte dei dipendenti della Art Life a sostenerla e persino Engin si dichiara dalla sua parte. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Love is in the Air dal 21 al 25 giugno 2021