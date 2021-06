Beautiful, Una Vita, Mr Wrong, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 21 giugno 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 21 giugno 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air in onda oggi, 21 giugno 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con il bel Can Yaman protagonista di Mr Wrong. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 21 giugno 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 giugno 2021 - le immagini del bacio scorrono sotto gli occhi di Katie e Ridge, entrambi furiosi. Brooke e Bill provano a spiegare inutilmente quanto accaduto, poi lo Spencer accusa Quinn. Ma la designer ammette senza problemi di aver caricato il video, decisa a rivelare a tutti la verità sulla Logan. Poi si premura di far sapere a Ridge che Shauna non era d'accordo, anzi, decisa a non ferire ne lui ne Katie ha scelto di lasciare Los Angeles... va fermata! Cosa farà Ridge, resterà ad ascoltare le giustificazioni della moglie o correrà da Shauna? Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 21 giugno 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 21 giugno 2021 - la tensione all'interno della famiglia Pasamar è ormai alle stelle: Camino è sempre più ribelle, e Felicia obbliga Emilio a sorvegliare la sorella, complicando ancora di più la situazione. Felipe ha dei dubbi su Genoveva e non è più convinto di sposarla. In preda alle incertezze, decide di parlarne con Marcia, i due, faccia a faccia, si rendono conto di provare ancora gli stessi intensi sentimenti di un tempo. Qui la trama completa di Una Vita.

Mr Wrong: La Trama della puntata di oggi 21 giugno 2021

Nella Puntata di Mr Wrong di oggi - 21 giugno 2021 - dopo il viaggio a Gucek per il matrimonio di Ebru, la situazione tra Ezgi e Ozgur è decisamente complicata. I due sono evidentemente attratti l’uno dall’altra e iniziano a provare un sentimento sincero, ma le bugie che hanno raccontato alle rispettive famiglie non rendono facile il loro futuro. Certo che Ezgi sia uscita a cena con Serdar, l’Atasoy invita a casa Yesim ma non sa che la Inal è rimasta in casa, sorpresa dalla visita inaspettata della madre Nevin. Così, Ezgi pizzica Ozgur e Yesim in atteggiamenti intimi e va su tutte le furie, rompendo il patto con l’affascinante vicino di casa. Qui la trama completa di Mr Wrong.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 21 giugno 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 21 giugno 2021 - vedremo che dopo la notte passata insieme a Eda, Serkan si prepara al suo discorso per la premiazione. Salito sul palco, Selin si rende conto che un gruppo di paparazzi si sta facendo largo verso il Bolat. La ragazza scopre che la stampa è venuta a conoscenza del contratto di pre-fidanzamento tra l'architetto e la fioraia ed è accorsa ad Antalya per avere uno scoop. Selin costringe Eda a farsi avanti e parlare personalmente con i giornalisti, noncurante di mandare la poverina in pasto alle belve. Ma prima che la Yildiz possa proferire parola, Serkan interviene per portarla in salvo, lontano da occhi e orecchie indiscrete. Nonostante il pericolo sia scampato rimane un grosso dilemma: chi ha fatto circolare la notizia del contratto? Qui la trama completa di Love is in the Air​.

