Beautiful, Una Vita, Mr Wrong, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 16 giugno 2021

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 16 giugno 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air in onda oggi, 16 giugno 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con il bel Can Yaman protagonista di Mr Wrong. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 16 giugno 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 giugno 2021 - Quinn, pronta a distruggere la sua storica nemica una volta per tutte, ha caricato il video del bacio girato da Shauna sulla cornice digitale che Ridge ha donato a Brooke. La Logan intanto, impegnata ad organizzare un party per celebrare la ritrovata intesa con Ridge, sta chiacchierando - ignara di tutto - con Donna, quando la sorella nota qualcosa di davvero sconvolgente: sulla cornice digitale scorrono le immagini del tradimento. Brooke si affretta a spiegarle tutto, si è trattato solo di un momento di debolezza, Bill la stava consolando. Donna è furiosa, ma non ha nessuna intenzione di distruggere due matrimoni - quello di Brooke, ma soprattutto quello di Katie - e insiste affinché la sorella scovi subito l'autore del video. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 16 giugno 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 16 giugno 2021 - vedremo Lolita accusare un preoccupante malore che costringerà la famiglia a portarla di corsa in ospedale. La moglie di Antonito sentirà delle forti fitte alla pancia che metteranno in allarme tutti, il timore riguarderà infatti le condizioni del bambino. Non avendo lamentato alcun problema di salute durante tutta la gravidanza, si penserà subito ad un po' di stress dovuto all'imminente parto, ma solo il medico potrà rivelare la gravità del malore... Qui la trama completa di Una Vita.

Mr Wrong: La Trama della puntata di oggi 16 giugno 2021

Nella Puntata di Mr Wrong di oggi - 16 giugno 2021 - dopo aver fatto di tutto per convincere le rispettive famiglie che la loro unione era profondamente sbagliata, così da dover mettere fine alla finta relazione, Ezgi e Ozgur tornano in città. Gizem non prende bene il ritorno della Inal e continua a sperare di poterla allontanare dall’Atasoy, servendosi di Soner. Nel frattempo, Yesim si presenta al locale per parlare con Ozgur e scusarsi per l’articolo che ha rischiato di compromettere la sua carriera. Ezgi è gelosa della giornalista e osserva da lontano la coppia, cercando di carpire i loro discorsi. Guai anche per Deniz, costretta a lottare per farsi notare dal suo capo a causa delle scorrettezze dalla rivale Irem. Qui la trama completa di Mr Wrong.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 16 giugno 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 16 giugno 2021 - Eda si è proposta di preparare la cena per Selin e Ferit ma Serkan, salutista sino alla fine, ha deciso di mettersi pure lui ai fornelli per preparare dei piatti light e gustosi come solo lui sa fare. I due ragazzi passano dei momenti molto intensi e divertenti ma poi il panico! La fioraia decide di farsi una doccia e di cambiare i suoi vestiti prima di presentarsi a cena ma purtroppo si rende conto che le sue amiche le hanno portato tutto tranne che gli abiti. La ragazza si trova praticamente nuda – con solo l'accappatoio – davanti al Bolat. La situazione è piuttosto imbarazzante. Come risolverla prima che gli ospiti arrivino? Qui la trama completa di Love is in the Air​.

