Beautiful, Una Vita, Mr Wrong, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 15 giugno 2021

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 15 giugno 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air in onda oggi, 15 giugno 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con il bel Can Yaman protagonista di Mr Wrong. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 15 giugno 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 giugno 2021 - mentre Brooke continua candidamente a chiacchierare mentre si occupa degli ultimi preparativi per la "festa", Donna sbotta: "come hai potuto fare questo a Katie un'altra volta!". Brooke è interdetta, afferra la cornice della mani della sorella e vede il video. Non sa cosa dire, ma prova comunque a spiegare a Donna che si è trattato solo di un momento di debolezza, mentre si domanda come quel bacio possa essere li, "stampato" su quello schermo. Donna è furiosa, non vuole proprio saperne, non sembra disposta a coprire ancora una volta Brooke, ma sa che rivelando tutto ferirebbe Katie. La poverina è confusa e si trova a dover prendere una difficile decisione... Come si comporterà? E anche se Donna accettasse di coprirla, l'autore del video, sarebbe disposto a fare altrettanto? Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 15 giugno 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 15 giugno 2021 - la rivelazione di Ursula trasformerà Agustina in una furia e la spingerà ad aggredire fisicamente la Salmeron. La caduta sarà la conseguenza di uno strattonamento. Ovviamente Agustina non è una donna pericolosa, è sola la rabbia a portarla ad assalire Genoveva, ma la machiavellica compagna di Felipe, utilizzerà questo attacco per dimostrare a Felipe e all'intera Acacias, l'instabilità mentale della povera domestica. Dopo lo scontro infatti, si recherà subito dal suo futuro marito chiedendogli di liberarsi di Agustina. Come reagirà l'avvocato, molto legato alla fidata Saavedra? Qui la trama completa di Una Vita.

Mr Wrong: La Trama della puntata di oggi 15 giugno 2021

Nella Puntata di Mr Wrong di oggi - 15 giugno 2021 - Gizem ha sempre servito fedelmente Ozgur e si sarebbe aspettata maggiore riconoscenza dal proprietario de La Gabbia. La bella caposala è spietata e non permetterà ad Ezgi di rubarle il ruolo di PR che ha sempre sognato di ricoprire. Per assicurarsi che la Inal sia fuori dai giochi, Gizem contatta Soner che scopriremo essere un suo caro amico. La donna vuole convincere Soner a tornare da Ezgi, così che lei si allontani per sempre dall’orbita di Ozgur. Qui la trama completa di Mr Wrong.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 15 giugno 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 15 giugno 2021 - Selin ha incastrato Eda e Serkan invitandosi a cena da loro per vedere come si sono sistemati dopo il trasferimento della Yildiz. L'architetto e la fioraia si ingegnano, in fretta e furia, per portare le cose di lei a casa Bolat, per far sembrare tutto vero. La cosa non sarà certo facile. Ogni dettaglio potrebbe essere importante! Intanto si continua a lavorare sui disegni a mano libera per la campagna a cui l'Art Life ha deciso di partecipare. Eda e Serkan collaborano fianco a fianco e con buoni risultati. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

