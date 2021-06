Beautiful, Una Vita, Mr Wrong, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 14 giugno 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 14 giugno 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air in onda oggi, 14 giugno 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con il bel Can Yaman protagonista di Mr Wrong. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 14 giugno 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 giugno 2021 - mentre la dottoressa Escobar starà contrattando la sua partecipazione in questa truffa ai danni del povero Wyatt, Flo si presenterà a casa di Sally. Ora che la posizione della Fulton è stata chiarita, la ragazza deciderà di fare visita a Sally per esprimerle tutta la sua vicinanza e rassicurarla riguardo al suo rapporto con Wyatt . Ma ancora sulla soglia di casa, capterà frammenti di conversazione che la insospettiranno molto... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 14 giugno 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 14 giugno 2021 - Agustina riceverà una delle insidiose lettere postume di Ursula. E' nella missiva che la defunta nemica la metterà in guardia dalla sua nuova padrona Genoveva Salmeron. Più tardi, in soffitta, alla presenza di Marcia e Casilda, Agustina avrà un duro faccia a faccia con Genoveva. Fuori di sé, la domestica inzierà ad insultarla e basandosi sulle accuse ingiuriose lette nella lettera, prometterà a Genoveva di smascherarla pubblicamente. Sarà durante questo duro confronto che le due arriveranno anche a prendersi a spintoni. Secondo anticipazioni sarà Genoveva ad avere la peggio! Qui la trama completa di Una Vita.

Mr Wrong: La Trama della puntata di oggi 14 giugno 2021

Nella Puntata di Mr Wrong di oggi - 14 giugno 2021 - dopo essersi salvati dal rapimento, Ezgi e Ozgur devono affrontare una spinosa questione: le loro famiglie e i loro amici sono tutti riuniti a Gucek e ci sarà bisogno di essere perfetti bugiardi per non commettere neppure un passo falso. Proprio quando tutto sembra andare bene e la Inal inizia a sentire un trasporto particolare per l’Atasoy, fa il suo ingresso in scena Serdar, invitato al matrimonio di Ebru insieme alla sorella Yesim, ovvero l’ex fiamma di Ozgur che lo ha ribattezzato ‘signor sbagliato’. Qui la trama completa di Mr Wrong.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 14 giugno 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 14 giugno 2021 - Eda e Serkan si sono chiariti e sono pronti a mettere in scena il finto trasferimento della fioraia a casa Bolat. Selin è molto curiosa di vedere come la sua nuova amica si sia sistemata a casa del fidanzato e si è invitata a pranzo da loro per il giorno successivo. I piani della bionda non sono però finiti qui. Dopo aver ricevuto un suggerimento non voluto da Piril, la ragazza decide di vendicarsi di Serkan e del male che le ha fatto. Fa assumere Ferit in azienda, sicura che all'architetto la cosa darà molto fastidio. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

