Beautiful, Una Vita, Mr Wrong, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 10 giugno 2021

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 10 giugno 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air in onda oggi, 10 giugno 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con il bel Can Yaman protagonista di Mr Wrong. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 10 giugno 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 10 giugno 2021 - Quinn è una grande amica di Shauna, ma soprattuto una acerrima nemica di Brooke, quella nella mani della Fulton è un'arma eccezionale e Quinn cercherà, in tutti i modi, di convincerla ad usarla. La moglie di Eric insiste perché Ridge veda il video e si renda finalmente conto della persona che ha accanto. Ma Shauna, seppur tentata, non vuole essere la causa della rottura forzata della coppia, la donna desidererebbe tanto avere il Forrester tutto per se, ma non pensa che questo sia il modo migliore. Teme infatti di trasformarsi in un ripiego, nel premio di "consolazione" per un matrimonio fallito. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 10 giugno 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 10 giugno 2021 - Il Dominguez decide di affrontare Julio. Quest'ultimo, per accreditare la propria tesi, estrae una lettere d'amore che proprio José Miguel aveva scritto più o meno vent'anni prima: siamo davanti alla prova che il ragazzo impugna per dimostrare all'uomo di essere figlio suo, e di una tale Rocio. L'attore è sconcertato: non sa se credergli, ma sa che, almeno per il momento, non ne parlerà né con la moglie né con la figlia, preoccupato di come le due potrebbero reagire. Ad ogni modo, l'Exposito continuerà a presentare prove a sostegno della propria tesi, come, ad esempio, il secondo nome che gli ha messo la madre José. Inoltre, la firma dell'autografo che aveva chiesto al Dominguez corrisponde perfettamente a quella che c'è in fondo alla suddetta epistola... Julio, dunque, dice la verità? E, nel caso in cui la stesse dicendo, José Miguel, alla fine, lo riconoscerà? Qui la trama completa di Una Vita.

Mr Wrong: La Trama della puntata di oggi 10 giugno 2021

Nella Puntata di Mr Wrong di oggi - 10 giugno 2021 - Ezgi ha deciso di rinunciare all’appuntamento con Serdar, per aiutare Ozgur nella sua messinscena e spacciarsi come sua fidanzata durante il weekend di festeggiamenti per il matrimonio della sorella minore dell’Atasoy. Prima di fare le presentazioni ufficiali, Ozgur trascina Ezgi in un rinomato ristorante di Bursa, ignaro che sono i genitori della Inal a gestirlo. Dal momento che Ezgi ha raccontato alla madre Nevin e al patrigno Unal di star frequentando il dottor Serdar, all’Atasoy non rimane che mentire spudoratamente ai genitori della sua finta fidanzata. Qui la trama completa di Mr Wrong.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 10 giugno 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 10 giugno 2021 - Aydan è furiosa con Eda e con il suo trasferimento a casa di Serkan. La signora Bolat cerca in ogni modo di fermare i due ragazzi, non sapendo che si tratta di un equivoco e che, anche per colpa sua, le cose si stanno mettendo molto male. Intanto all'Art Life, Eda deve affrontare l'ira di Serkan. L'architetto è furioso per come stanno andando gli affari e ha appena scoperto che un suo collaboratore fa il doppio gioco con Kaan Karadag. Selin invece, molto preoccupata per le novità appena scoperte a casa Bolat, si affretta ad arrivare in ufficio per chiarire la situazione. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

