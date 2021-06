Beautiful, Una Vita, Mr Wrong, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 9 giugno 2021

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air in onda oggi, 9 giugno 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con il bel Can Yaman protagonista di Mr Wrong. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 9 giugno 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 giugno 2021 - qualcun altro, oltre allo Spencer, non sopporta che le cose si siano finalmente risolte per Ridge e Brooke, Shauna infatti, confidandosi con Quinn, esprimerà tutto il suo rammarico. Ma la donna al contrario di Bill, ha un asso nella manica, potrebbe, volendo, distruggere davvero la coppia: Shuana è infatti la misteriosa testimone. Come si comporterà? Userà a suo vantaggio quello che ha visto? E Quinn, storica nemica di Brooke, quale consiglio darà all'amica?Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 9 giugno 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 9 giugno 2021 - emozionata, ma anche decisa ad ottenere successo, Rosina cercherà di coinvolgere più persone possibile nella cerimonia di inaugurazione, compresa ovviamente la sua amica e complice Felicia. La donna ha permesso a sua figlia Camino, promettente artista, di continuare a studiare con la maestra Maite, quale miglior biglietto da visita per la pittrice. La considerazione della proprietaria del Nuovo Secolo, donna molto in vista nel quartiere, conta parecchio. E' per questo che Rosina le chiederà di parlare dell'inaugurazione ai suoi affezionati clienti, invitandoli a partecipare. Qui la trama completa di Una Vita.

Mr Wrong: La Trama della puntata di oggi 9 giugno 2021

Nella Puntata di Mr Wrong di oggi - 9 giugno 2021 - dopo aver avuto un crollo ed essere stata soccorsa da Ozgur, Ezgi teme di aver esagerato con il suo comportamento e vuole aiutare il suo vicino di casa. L’Atasoy, infatti, è atteso al matrimonio della sorella con la sua nuova fidanzata, ed Ezgi sceglie di annullare la cena con Serdar per continuare con la messinscena. Mentre Gizem escogita un modo per scavalcare Ezgi e diventare la nuova Pr de La Gabbia, Deniz incontra Ozan per assicurarsi che la rivale Irem non ottenga il nuovo contratto di lavoro. Qui la trama completa di Mr Wrong.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 9 giugno 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 9 giugno 2021 - la festa di fidanzamento si è svolta non senza qualche intoppo. Eda, per difendersi dalle malelingue, ha incautamente detto a Selin che lei e Serkan andranno a vivere insieme e la ragazza non si lascia scappare l'occasione di avvertire Aydan della grande novità. La Signora Bolat, sconvolta, cerca di mettersi in contatto con il figlio per frenare questo scempio ma sembra che l'architetto sia irraggiungibile e sordo alle richieste della sua adorata madre. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

