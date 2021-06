Beautiful, Una Vita, Mr Wrong, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 8 giugno 2021

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air in onda oggi, 8 giugno 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con il bel Can Yaman protagonista di Mr Wrong. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 8 giugno 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 giugno 2021 -Douglas non aiuterà Liam solo nella Proposta, il compito del bambino sarà ancora più importante e impegnativo, perché Liam non ha intenzione di aspettare questa volta, ne di fare cerimonie in pompa magna, vuole sposare subito Hope e farlo solo di fronte ai suoi bambini. Toccherà quindi proprio al figlio adottivo fare da officiante. Hope e Liam indosseranno entrambi una t-shirt Bianca con scritto rispettivamente Sposa e Sposo, a confezionarle è stato proprio Douglas, che imparata la formula delle Promesse, condurrà con grande sicurezza la cerimonia. E poi via ai festeggiamenti e qualche foto ricordo di tutta la famiglia con l'autoscatto, sarà il più bel matrimonio di sempre per il piccolo Douglas! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 8 giugno 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 8 giugno 2021 - Emilio ed Antoñito, vengono a sapere che Julio è in licenza per assistere una zia malata... che non esiste! La coppia di amici, allora, comincia a svolgere delle indagini su di lui, nel tentativo di scoprire se, dietro all'ossessione per i Dominguez, ci sia qualcosa di cui doversi preoccupare. Quando il Pasamar ed il Palacios lo prendono di petto, il giovane vuota il sacco. I telespettatori, tuttavia, non possono assistere al momento della rivelazione, bensì assisteranno ad un dialogo tra genero e suocero... Qui la trama completa di Una Vita.

Mr Wrong: La Trama della puntata di oggi 8 giugno 2021

Nella Puntata di Mr Wrong di oggi - 8 giugno 2021 - Ezgi è furiosa con Ozgur e ha rotto il patto, preoccupata che Serdar si potrebbe stancare di lei se continua a negarsi sera dopo sera. Nel frattempo, Ozan ha deciso di far felice Deniz per addolcire la spigolosa avvocatessa, e ha chiamato la Inal per un colloquio. La giovane ha tutte le carte in regola per diventare la nuova PR della società che gestisce con Ozgur e la proposta lavorativa viene colta al volo da Ezgi. Peccato che la giovane non sia cosciente di aver appena firmato un contratto con il diavolo! Qui la trama completa di Mr Wrong.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 8 giugno 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 8 giugno 2021 - Serkan ed Eda sono pronti a mettere in scena un finto fidanzamento con i fiocchi. Aydan ha organizzato tutto nei minimi dettagli peccato però che la bella Yildiz non sia proprio all'altezza dell'occasione. La signora Bolat non riesce quindi a trattenere il suo sdegno nel vedere il figlio accompagnato da una donna di “rango inferiore” e comincia a umiliare la fioraia durante il party. Con lei anche alcuni invitati. Eda è davvero nei guai! Qui la trama completa di Love is in the Air​.

