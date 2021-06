Beautiful, Una Vita, Mr Wrong, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 7 giugno 2021

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air in onda oggi, 7 giugno 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con il bel Can Yaman protagonista di Mr Wrong. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 7 giugno 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 giugno 2021 - Douglas vuole solo l'affetto di una vera famiglia, quella che Hope è pronta a dargli insieme a Liam. Thomas è il suo padre naturale e questo non cambierà, ma lo zio Liam gli vuole un gran bene, è presente e sempre pronto a consolarlo. Il bambino si è molto legato allo Spencer ed è felice nel sapere che vuole bene alla sua mamma, è per questo che quando Liam cercherà la sua complicità per fare una romantica proposta di matrimonio a Hope, lui accetterà con grande entusiasmo. Douglas e Liam quindi, insieme, chiederanno a Hope di tornare ad essere la Signora Spencer. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 7 giugno 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 7 giugno 2021 - gli incontri tra Liberto e Maite sono motivati da questioni di lavoro, Rosina non ha dunque nulla di cui preoccuparsi, ma la capricciosa Rubio si sente un po' messa in disparte e teme che in realtà tra gallerista e artista ci sia qualcosa di più... una intesa segreta! Quando però, incalzando Liberto, scoprirà che a recargli preoccupazione è proprio la galleria e in particolare le opere di Maite, tirerà un sospiro di sollievo. Finalmente Liberto sembra in linea con il suo pensiero: Rosina ha sempre mostrato diffidenza nei confronti della produzione, troppo libertina, di Maite. Qui la trama completa di Una Vita.

Mr Wrong: La Trama della puntata di oggi 7 giugno 2021

Nella Puntata di Mr Wrong di oggi - 7 giugno 2021 - Ozan è rimasto colpito dalla bella Deniz, ma l’amica di Ezgi sembra inarrivabile. Delusa dal matrimonio fallito, infatti, la Koparan non ha intenzione di arrendersi all’amore e vuole concentrarsi sulla carriera. Per questo, lo chef si presenta nel suo studio legale offrendole di diventare l’avvocato de La Gabbia. La giovane vorrebbe rifiutare, ma l’intervento della rivale Irem le fa cambiare opinione molto velocemente. Grazie a Deniz, la Inal ottiene un colloquio con Ozan, ignara che lo chef sia il collega di Ozgur! Qui la trama completa di Mr Wrong.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 7 giugno 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 7 giugno 2021 - Serkan deve trovare presto una soluzione alla crisi della Art Life. Kaan Karadag gli ha messo nuovamente i bastoni tra le ruote e l'architetto proprio non ci sta. Inaspettatamente è proprio Eda a fornirgli la chiave di volta per tutti i loro problemi. La ragazza ha avuto un'idea brillante per il progetto dell'Eco Hotel! I due si mettono subito a lavoro ma devono affrontare due nuovi ostacoli all'orizzonte: la cena con zia Ayfer e il party di fidanzamento organizzato da Aydan. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

