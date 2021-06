Beautiful, Una Vita, Mr Wrong, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 3 giugno 2021

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air in onda oggi, 3 giugno 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con il bel Can Yaman protagonista di Mr Wrong. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 3 giugno 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 3 giugno 2021 - Già una volta Vinny è riuscito ad evitare il peggio, quando il piccolo Douglas raccontò la verità su Beth, Thomas si trasformò in una vera belva, solo l'intervento di Vincent riuscì a placare la violenta ira del Forrester. Vinny spera di riuscire, una seconda volta, a riportare Thomas sulla retta via, purtroppo il Forrester non sembrerà voler sentire ragioni, anzi ammonirà l'amico invitandolo a farsi da parte: Douglas è suo figlio e non vuole che nessuno gli dica come comportarsi con lui. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 3 giugno 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 3 giugno 2021 - vedremo Julio sorpreso dal Dominguez mentre spia i suoi movimenti e quelli della sua famiglia, nonostante la gentilezza del ragazzo che continua a professarsi solo un'ammiratore, Josè, già frustrato da mille altre preoccupazione e insospettito che il giovane possa avere una malata ossessione per lui e i suoi cari, deciderà di affrontarlo a muso duro. Il ragazzo riesce però a rabbonirlo raccontandogli di essere una recluta a cui è stato concesso un permesso per alcune settimane per accudire una zia anziana, e di aver scoperto solo giunto ad Acacias 38, che li vivevano i suoi beniamini. Il ragazzo riuscirà persino ad ottenere un autografo dall'attore, affermando che, tra l'altro, i due hanno in comune i natali: provengono entrambi dallo stesso paese. Qui la trama completa di Una Vita.

Mr Wrong: La Trama della puntata di oggi 3 giugno 2021

Nella Puntata di Mr Wrong di oggi - 3 giugno 2021 - Ezgi e Ozgur hanno stretto un patto e ora tocca all’Atasoy rispettare la sua parte del contratto, aiutando la giovane organizzatrice di aventi a conquistare Serdar. Grazie all’intervento di Cansu, il dottore si è convinto a dare alla Inal una seconda occasione dopo il disastroso primo incontro, e lei si fa guidare da Ozgur, sfoderando tutta la sua seduzione. Mentre Cansu scopre che il fidanzato Levant continua a tenere la loro relazione segreta alla figlia Zeynep, lo chef Ozan si innamora a prima vista di Deniz. Qui la trama completa di Mr Wrong.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 3 giugno 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 3 giugno 2021 - Serkan deve spiegare a tutti chi sia la misteriosa ragazza con cui l'hanno fotografato in spiaggia. Il Bolat approfitta della conferenza stampa per dichiarare che Eda è in realtà la sua segretaria ma la ragazza, all'improvviso, si presenta sul palco e lo bacia davanti a tutti. Ora non si può più tornare indietro. Eda si è messa definitivamente nei guai e non può più rifiutare di accettare il ricatto di Serkan Bolat e dovrà fingersi la sua amata fidanzata! Qui la trama completa di Love is in the Air​.

