Beautiful, Una Vita, Mr Wrong, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 2 giugno 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 2 giugno 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air in onda oggi, 2 giugno 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con il bel Can Yaman protagonista di Mr Wrong. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 2 giugno 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 giugno 2021 - il futuro di Hope è dunque nelle mani di Douglas, il bambino potrebbe spingerla ingenuamente a cadere nella trappola del suo pericoloso papà. Hope farebbe qualsiasi cosa per garantire la serenità sperata al suo figlio adottivo, anche restare per sempre bloccata in un matrimonio infelice, questo Thomas lo sa bene, è per questo che punta tutto sul piccolo. Hope però ha scoperto la verità e sta già organizzando un piano per smascherare Thomas e assicurare a Douglas un futuro felice insieme a lei e Liam! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 2 giugno 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 2 giugno 2021 - Santiago sa di avere un asso nella manica, forte dei sospetti di Mendez infatti, correrà da Genoveva, pretendendo aiuto per liberazione di Marcia. Il Becerra, certo che dietro all'arresto di sua moglie ci sia Genoveva, nonostante la Salmeron neghi con tutte le sue forze qualsiasi coinvolgimento, lancerà un ultimatum alla sua ex alleata: se non troverà un modo per fare uscire Marcia di prigione, consegnerà a Mendez le prove della sua colpevolezza. Santiago infatti, ricorderà a Genoveva che, sulla pistola che ha sparato a Ursula ci sono le sue impronte digitali! Qui la trama completa di Una Vita.

Mr Wrong: La Trama della puntata di oggi 2 giugno 2021

Nella Puntata di Mr Wrong di oggi - 2 giugno 2021 - Ozgur trascorre la notte con la bella Yesim ma, al risveglio, la donna si trova a dover fronteggiare una vecchia fiamma del ristoratore. Delusa, Yesim macchierà per sempre l’onore dell’Atasoy, che sarà costretto a correre ai ripari. Dal momento che Ezgi sembra essersi infatuata di Serdar, Ozgur convince la sua nuova vicina di casa a stringere un patto. In men che non si dica i due si trovano ad architettare una vera e propria truffa ai danni della madre di Ozgur. Qui la trama completa di Mr Wrong.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 2 giugno 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 2 giugno 2021 - Eda e Serkan hanno promesso di non rivedersi mai più ma il destino ha in serbo per loro altri progetti. Eda, per dare una mano alla sua amica Melo, si è ritrovata a fare da hostess nell'aereo privato del Bolat. Purtroppo per lei, l'aspetta un lungo viaggio, ricco di colpi di scena e con un finale a sorpresa. La ragazza sarà infatti costretta a fingersi la fidanzata di Serkan per far ingelosire la bella Selin. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

