Beautiful, Una Vita, Mr Wrong, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 1° giugno 2021

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 1° giugno 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air in onda oggi, 1° giugno 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con il bel Can Yaman protagonista di Mr Wrong. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 1° giugno 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 1° giugno 2021 - Hope, Steffy e Liam hanno intenzione di smascherare Thomas pubblicamente, Brooke avrà così la sua soddisfazione, mentre Ridge ed Eric potranno finalmente vedere il vero volto del loro ragazzo. E ancora, Zoe, manipolata dal Forrester, capirà finalmente che la persona che ha scelto di sposare è in realtà un essere meschino e pericoloso. Ma l'obiettivo più grande è mostrare l'inadeguatezza di Thomas come padre, smascherare il suo gioco crudele contro il suo bambino Douglas, più volte utilizzato per assecondare le proprie malate ossessioni. Come riusciranno ad ottenere la sperata vittoria? La soluzione è un piano ben organizzato, in cui Hope farà da esca... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 1° giugno 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 1° giugno 2021 - Josè comunica a Bellita e Cinta di avere rifiutato la proposta di Mister Golden di andare a Hollywood. Arantxa, ormai parte integrante della famiglia Dominguez, non sembra al riparo da problemi. La simpatica domestica dovrà affrontare l'inaspettata morte di una zia, ma non sarà il lutto a destabilizzare la poverina, quanto la telefonata e la notizia che le verrà comunicata in seguito al decesso: la donna scoprirà di aver ereditato una fortuna, ma le condizioni per acquisire la dote, rischiano di allontanare per sempre Arantxa da Acacias, dai Dominguez e dal suo amore Cesareo. Qui la trama completa di Una Vita.

Mr Wrong: La Trama della puntata di oggi 1° giugno 2021

Nella Puntata di Mr Wrong di oggi - 1° giugno 2021 - Ezgi è ancora scossa dal tradimento di Soner e, dopo l’incontro-scontro con Ozgur Atasoy, arriva finalmente nel suo ufficio dove ad attenderla c’è il capo, decisamente spazientito. La Inal si ritrova ad essere licenziata in tronco e vaga per le vie della città, cercando di capire cosa ha sbagliato nella sua relazione. Distratta dalla chiamata di Soner, la Inal viene investita da un’automobile guidata dall’affascinante dottore Serdar Ozturk. Mentre la cugina Cansu esorta la giovane a conquistare il dottore, Ezgi si reca a La Gabbia e si trova davanti una scena inaspettata, che le farà scoprire la verità su Ozgur Atasoy. Qui la trama completa di Mr Wrong.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 1° giugno 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 1° giugno 2021 - Eda e Serkan sono ancora ammanettati. Melo, Ceren e Figen si sono messe alla ricerca della loro amica ma non riescono a trovarla da nessuna parte. Nonostante la guerra tra i due, Eda aiuta il suo nemico a firmare un contratto con il signor Evren. Serkan è molto colpito dall'intelligenza della ragazza ma spera di non incontrarla mai più dopo che saranno finalmente liberi. Purtroppo per lui, la ragazza sembra destinata a non lasciarlo in pace anzi... lo umilierà davanti a tutti i suoi colleghi. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

