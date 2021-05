Beautiful, Una Vita, Mr Wrong, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 31 maggio 2021

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Mr Wrong e Love is in the Air in onda oggi, 31 maggio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con il bel Can Yaman protagonista di Mr Wrong. A chiudere il pomeriggio dedicato alle soap, un'altra serie turca, Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 31 maggio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 31 maggio 2021 - Bill non può fare a meno di sfogarsi con Brooke, non crede affatto alla farsa del matrimonio e non si fida di Thomas. Brooke si sente confortata nell'apprendere che neppure l'ex riesca a credere al cambiamento del figliastro e si lamenta di come Ridge sia cieco e sordo quando si parla di Thomas. Bill la rassicura, il loro matrimonio non è andato come sperato, ma ha promesso di prendersi cura e difenderla per sempre, e terrà fede alla sua promessa. Poi la coglie di sorpresa con un bacio, ignaro che qualcuno li stia spiando... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 31 maggio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 31 maggio 2021 - Genoveva non si aspettava di certo che Felipe si proponesse come avvocato della sua avversaria in amore, cercherà infatti di distoglierlo dall'intento, ma Santiago interverrà accettando invece i servigi dell'Alvarez Hermoso. Marcia è già in cella quando Felipe si presenta in commissariato pretendendo di conoscere da Mendez i motivi dell'arresto. Purtroppo Felipe dovrà presto fare i conti una prova schiacciante, il detective gli confesserà di sospettare anche di Santiago, ma di non aver potuto ignorare quella lettera giunta in caserma solo poche ore prima. Staimo parlando di una missiva accusatoria contro la Sampaio scritta proprio proprio dalla defunta Ursula Dicenta! Qui la trama completa di Una Vita.

Mr Wrong: Le Anticipazioni della puntata di oggi 31 maggio 2021

Nella Puntata di Mr Wrong di oggi - 31 maggio 2021 - Ezgi viene investita da una macchina e, accertatasi di essere illesa, si accorge solo dopo che il guidatore è un uomo incredibilmente affascinante da cui viene subito rapita. Dopo quanto accaduto e aver conosciuto meglio il vicino Ozgur, lui ed Ezgi stringono un patto: lui la aiuterà a conquistare il bel dottor Serdar, l'avvenente uomo che l'ha investita, e lei si fingerà la sua fidanzata durante il matrimonio della sorella di Ozgur. Qui la trama completa di Mr Wrong.

Love is in the Air: Le Anticipazioni della puntata di oggi 31 maggio 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 31 maggio 2021 - facciamo la conoscenza di Eda Yildiz, una ragazza di umili origini che gestisce un negozio di fiori insieme alla zia. La ragazza ha perso l'opportunità di laurearsi in architettura del paesaggio a causa di Serkan Bolat, un ricco architetto che ha cancellato i fondi per le borse di studio nella sua università. Eda decide di affrontare faccia a faccia il suo nemico appena ne ha occasione e tra loro è odio a prima vista e guerra aperta. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

