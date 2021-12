Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 9 dicembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 dicembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 9 dicembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 dicembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 dicembre​ 2021 - mentre Thomas tenta di insinuare in Finn il sospetto che Liam non sia cambiato, lo Spencer effettivamente, torna alla carica esternando nuovi dubbi sul dottore. Nonostante il passo indietro fatto di recente, più per assecondare Hope che per convinzione, la posizione di Liam non è affatto cambiata: continua ad essere convinto che Finn, già colpevole della dipendenza di Steffy, non abbia a cuore il bene della ragazza. Ne le insinuazioni di Thomas, ne il comportamento di Liam, riescono però a scoraggiare i due fidanzati, Finn e Steffy infatti, sono più uniti che mai! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 9 dicembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 9 dicembre​ 2021 - a casa Palacios si consuma dunque una guerra fatta di false recriminazioni e vera gelosia. Lolita non è solo preoccupata per lo scarso coinvolgimento di Antonito nella vita del loro bambino, ma principalmente soffre la competizione con ragazze molto più giovani di lei. Antonito infatti, ha conquistato uno stuolo di ammiratrici in erba, assolutamente lontane dalla vita politica, alimentando la gelosia di Lolita. Non è dunque la cattiva condotta come padre a preoccupare Lolita, ma quella che sta portando avanti come marito! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 9 dicembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi 9 dicembre​ 2021 - Aydan scopre la verità sul padre di Serkan quando Kemal le ricorda che, esattamente trentacinque anni prima, hanno avuto un incontro passionale prima di dirsi addio per sempre. Avendo notato che Kemal è allergico alle fragole, così come Serkan e Kiraz, la madre dell’imprenditore deciderà di indagare con l’aiuto di Seyfi, certa che il padre del Bolat potrebbe non essere Alptekin. A rivelare la verità sarà la piccola Kiraz, insieme a Can figlio di Piril ed Engin. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

