Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 9 novembre 2021

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 novembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 9 novembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 novembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 novembre 2021 - sono i famosi documenti del divorzio firmati da Ridge con l'inganno l'inizio di tutto, ed è li che si tornerà svelato il misfatto. Carter infatti, avrà premura di annullare il matrimonio di Ridge e Shauna e ritirare subito le carte che ufficializzano la separazione tra il Forrester e la Logan. Il matrimonio tra Brooke e Ridge dunque, è ancora valido e finalmente i due possono tornare sereni a vivere la loro storia d'amore. Le cose si mettono male invece per Shauna e ancora di più per la sua ex complice, Quinn. Eric accetterà di perdonare l'ennesima malefatta della moglie? Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 9 novembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 9 novembre 2021 - è stato Velasco ad aver commissionato l'omicidio di Felipe, Genoveva ne è consapevole e conosce anche le motivazioni che hanno spinto Laura ad assecondare il piano omicida dell'avvocato. La scaltra Salmeron ora sa come sfruttare la situazione a suo vantaggio, a rimetterci ancora una volta sarà la povera Laura. Genoveva le prometterà di proteggere sua sorella Lorenza, ma solo a patto che la cameriera accetti di sporcarsi le mani di sangue uccidendo Velasco! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 9 novembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 9 novembre 2021 - Deniz e Selin hanno fatto centro. Non importa che Serkan abbia riacquistato la sua memoria, ricordando la storia d’amore con Eda. Non importa neppure che la Yildiz cerchi un modo per coronare il suo sogno d’amore con il Bolat. I due complici hanno reso la vita impossibile ad Eda e Serkan, celebrando delle nozze legalmente valide. Deniz sembra sparito nel nulla e l’imprenditore e la giovane paesaggista potrebbero essere sul punto di arrendersi. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

