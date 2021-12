Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 8 dicembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 dicembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 8 dicembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 dicembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 dicembre​ 2021 - Thomas è riuscito a riavvicinarsi a Hope, grazie anche al momento particolare vissuto dalla Logan, preoccupata per la gelosia che finora ha accecato Liam. Nel frattempo il machiavellico Forrester ha lavorato anche su un altro fronte, stringendo un legame di amicizia con il nuovo compagno della sorella, Finn. Insomma, lo scopo è isolare Liam e, nonostante il recente cambio di rotta, il lavoro di Thomas sembra non avere battute d'arresto. E' con il giovane medico infatti, che lo vedremo in questo episodio, criticare l'atteggiamento dello Spencer. Lo stilista insisterà con Finn affinché stia bene attento a Liam, a suo avviso, ancora innamorato della sorella! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 8 dicembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 8 dicembre​ 2021 - all'ansia procurata da Mendez se ne aggiunge un'altra, causata da un misterioso individuo. Genoveva da giorni si sente osservata e in più di una occasione ha sospettato di essere seguita. A confermare le sue paure sarà un pacco lasciato davanti la porta di casa. Pare che a consegnare furtivamente la scatola sia stato un uomo, uno sconosciuto, ma ciò che turba di più la Dark Lady non è tanto l'identità del suo persecutore, quanto il contenuto del pacco. Di quale brutta e minacciosa sorpresa si tratta? Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 8 dicembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - dicembre​ 8 2021 - all’hotel di Deniz si discute su come nascondere a Serkan che Kiraz è sua figlia. Il Bolat, infatti, ha deciso di rimanere a Sile per lavorare fianco a fianco con Eda, che invece si rifugia tra le braccia di Burak in cerca di conforto. Tra uno stratagemma e l’altro, la Yildiz parlerà per la prima volta di tutto ciò che è accaduto con Serkan, dalla scoperta della malattia fino alla rottura definitiva. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

