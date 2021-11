Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 8 novembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 novembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 8 novembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 novembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 novembre 2021 - il piano di Shauna è andato in fumo. Brooke, grazie alla soffiata di Katie, ha scoperto che il matrimonio tra Ridge e Shauna è frutto di un inganno e furiosa ha interrotto le seconde nozze. La Fuller è furiosa, voleva un diverso finale per la sua amica e soprattutto per lei. Ma non si sarebbe soprattutto aspettata che Shauna cedesse ai sensi di colpa e alla fine confessasse tutta la verità al marito. Ora le due donne sembrano una contro l'altra. La Fulton accusa la signora Forrester di essere stata lei la vera manipolatrice in questa situazione. È lei che l'ha spinta a ingannare lo stilista e ha agito solo per il suo tornaconto personale. La loro conversazione viene origliata da Eric. L'uomo è sconvolto. Sua moglie è davvero una persona orribile! Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'8 al 13 novembre 2021

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 8 novembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 8 novembre 2021 - inizialmente padre e figlio erano in lotta, in casa Palacios si era scatenata una vera guerra tra Ramon e Antonito, da quando però il primo ha lasciare spazio al secondo, rinunciando alla carica e alla guida del partito, il giovane si è lasciato consigliare. Ora però, Antonito sembra troppo sicuro di se, troppo fiducioso di vincere le elezioni e Ramon teme che possa giocarsi tutto proprio ora che è vicino alla metà. E' per questo che il saggio padre consiglia al ragazzo di restare ben ancorato con i piedi per terrà e di non farsi lusingare dal successo. Qui la trama completa di Una Vita​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dall'8 al 12 novembre 2021.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 8 novembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 8 novembre 2021 -Deniz lascia la città per non dover firmare le carte del divorzio e liberare Eda dal matrimonio. Mentre Serkan chiede aiuto a Erdem per rintracciare il fuggitivo, Aydan incontra il suo primo amore Kemal. Avendo saputo del divorzio, l’uomo è tornato da Aydan ed è deciso a corteggiarla. Preoccupata e confusa, la madre del Bolat chiede consiglio ad Ayfer, che nel frattempo si è messa a disposizione della nipote per rintracciare Deniz. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dall'8 al 13 novembre 2021.