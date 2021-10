Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 8 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 ottobre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 8 ottobre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 ottobre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 ottobre 2021 - dopo aver parlato della love story tra Steffy ed il dottor Finn con Thomas, Ridge, Wyatt ed Hope, lo Spencer crede che sia giunto il momento di affrontare l'argomento con la diretta interessata. Il primogenito di Bill ha reagito in modo strano alla notizia del bacio tra l'ex moglie e John - sembra quasi geloso, come ha ipotizzato il fratello! - e, per fugare le sue ansie, Liam raggiunge la Forrester... ma quest'ultima sta dormendo. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 8 ottobre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 8 ottobre 2021 - per sfortuna di Laura, la Salmeron ha assistito a tutta la scena: ha visto che Felipe ha cercato di avvicinarla, nel tentativo di convincerla a parlare una volta per tutte. Temendo che, alla fine, la domestica possa cedere sotto il peso delle pressioni che continua a farle l'avvocato, oppure sotto a quello dei sensi di colpa, la signora torna a minacciarla. L'Alonso, terrorizzata, giura che non la tradirà. D'altra parte, la giovane non potrebbe fare diversamente, visto che in gioco c'è la vita della sorella disabile, Lorenza, la quale, se Laura dovesse commettere un passo falso, ne pagherebbe le conseguenze! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 8 ottobre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 8 ottobre 2021 - mentre Ayfer non vede più un futuro con Alexander, a causa di un equivoco spinoso con Aydan, Ceren trova la forza di confessare a Deniz i suoi sentimenti. Dopo aver lasciato per sempre Ferit, certa che l'uomo sia ancora preso da Selin, l'amica di Eda parla con sincerità al giovane uomo e gli rivela di essere ancora innamorata di lui. Deniz, tuttavia, non può mentire: ammette che il suo cuore batte per la Yildiz, e che vuole renderla felice dopo la delusione di Serkan... Qui la trama completa di Love is in the Air​.

