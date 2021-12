Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 7 dicembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 dicembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 7 dicembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 dicembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 dicembre​ 2021 - Wyatt e Flo hanno accettato di ospitare Quinn, ma questo non vuol dire che giustifichino l'ennesimo casino dell'instabile designer, anzi, sono molto preoccupati delle conseguenze. Wyatt si sta confidando con la compagna, non riesce proprio a capire come sua madre sia riuscita per l'ennesima volta a gettare all'aria tutto per semplice invidia, quella ormai secolare nei confronti della Logan. Quinn però li sorprende mentre conversano e decide di chiarire una volta per tutte la sua posizione e le sue scelte, senza purtroppo riuscire a convincerli. Nonostante l'arringa fallita, la stilista promette ai ragazzi che riuscirà presto ad ottenere il perdono di Eric e che riconquisterà il suo posto a villa Forrester. Wyatt e Flo sono un po' preoccupati, Quinn vive di illusioni, i suoi progetti sono chiaramente irrealizzabili, Eric infatti, non vuole più saperne di lei. La coppia sente di non poterla abbandonare! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 7 dicembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 7 dicembre​ 2021 - Josè sta organizzando una tournée fitta di appuntamenti, la Del Campo dovrà esibirsi anche di fronte al Re. Tutto sembra finalmente risolto, Bellita ha ritrovato sicurezza e felicità. A turbare il momento però, giunge una nuova lettera di Cinta, la ragazza infatti, scrive ai genitori per informarli di alcuni recenti problemi che rischiano di compromettere la sua gravidanza. Bellita è sotto shock e si sente in colpa. La Del Campo è così sconvolta che decide impulsivamente di raggiungere la sua bambina e annullare tutte le esibizioni in programma, compresa quella più importante al cospetto del Re! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 7 dicembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - dicembre​ 2021 - Eda ha chiuso con Serkan e comunica la sua decisione all’imprenditore, che invece è rimasto in città proprio per riconquistarla. Deluso, il Bolat chiede aiuto alla madre e, per una serie di fortunati eventi, non si accorge di Kemal, che si è nascosto nel bagno su insistenza di Aydan. Mentre quest’ultima vuole rimanere a Sile per controllare la Yildiz, Serkan sta per scoprire la verità su Kiraz. In aiuto di Eda interviene Melo, che finge di essere la madre della bambina. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

