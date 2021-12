Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 6 dicembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 dicembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 6 dicembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 dicembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 dicembre​ 2021 - Zoe si trova di fronte ad un scelta, sa di non poter tenere due piedi in una scarpa, anche perchè Carter e Zende sembrano usare un approccio molto diverso e soprattutto dimostrano un diverso coinvolgimento. Carter ha fatto dei passi importanti verso Zoe, il Forrester invece, si muove con maggiore cautela e vive il rapporto con la Buckingam in maniera leggera, come un semplice flirt. La scelta dunque sembra obbligata: Carter le da delle certezze che l'altro pretendente non garantisce. E' per questo che Zoe deciderà di dare un chance all'avvocato, ignara del recente, tenero, messaggio inviato da Zende in cui la pregava di rallentare con Carter e confessava i suoi importanti sentimenti. L'Sms purtroppo non è arrivato al destinatario in tempo, insomma, la tecnologia ha giocato un brutto scherzo allo stilista, che ora non può far altro che farsi da parte e cercare di capire quali sentimenti leghino davvero la modella a Carter! Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 all'11 dicembre 2021

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 6 dicembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 6 dicembre​ 2021 - Mendez, involontariamente, offre un'occasione unica di salvezza alla machiavellica Genoveva. L'ispettore, durante una poco cordiale conversazione con la Salmeron, le annuncia di stare indagando sulla sparizione di Velasco. Il tono è minaccioso e Genoveva si rende conto che, appena il corpo dell'avvocato uscirà fuori, la principale indiziata sarà proprio lei. A compiere l'omicidio però è stata Laura, la stessa Laura che di recente sta dando grande preoccupazione alla Salmeron. Cosa credete che farà a questo punto l'astuta Genoveva per mettersi al sicuro e liberarsi di una pericolosa traditrice? Qui la trama completa di Una Vita​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 6 all'11 dicembre 2021.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 6 dicembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 6 dicembre​ 2021 - Eda vuole allontanare Serkan ma è combattuta, poiché prova ancora forti sentimenti e sa di dovergli rivelare che è lui il padre di Kiraz. Piril, Engin e Melek suggeriscono alla Yildiz di distaccarsi dal Bolat, mentre Aydan è nei guai. Dopo essere stato cacciato di casa, Kemal vuole rivelare a Serkan che è innamorato della madre, costretta a tenere nascosta la loro relazione per non provocare un dispiacere al figlio. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 6 al 10 dicembre 2021.