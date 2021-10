Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 6 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 ottobre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 6 ottobre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 ottobre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 ottobre 2021 - nonostante Thomas glielo abbia intimato, Liam non riesce a farsi da parte: lui vuole bene a Steffy, ed inoltre è la madre di sua figlia Kelly. Il suo timore è che il legame speciale che sta instaurando con Finn possa nuocerle, rallentando o, peggio, impendendo la sua guarigione. Il giovane, allora, si confronta anche con il fratello, bisognoso di sfogarsi e di avere un altro parere. Ma il sospetto di Wyatt è che, in realtà, lo Spencer più che preoccupato sia geloso... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 6 ottobre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 6 ottobre 2021 - Servante ha trattato con i guanti un delinquente che gli ha rubato i soldi, pensando che fosse il giudice del concorso, ed ha invece maltrattato quello vero, non avendolo riconosciuto. Il suo errore di valutazione, ovviamente, non soltanto gli ha fatto perdere il denaro che aveva, ma non ha neanche consentito a lui e Fabiana di mettere le mani su quello in palio. Quando viene comunicato loro che non sono i vincitori della competizione, s'incupiscono. D'altra parte, i finti coniugi possono sempre consolarsi con un altro premio, ossia quello della famiglia più simpatica! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 6 ottobre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 6 ottobre 2021 - Engin è determinato a convincere Piril ad avere un figlio e, dopo aver ascoltato i consigli del Bolat, prova a persuaderla con la psicologia inversa. Mentre Erdem pretende che Melo e Leyla paghino pegno per la scommessa persa contro di lui, Deniz ha un'idea per aiutare Eda. Con la complicità di Ferit e Ceren, infatti, l'uomo fa sì che la paesaggista accetti di lasciare la città con loro tre per concedersi insieme un weekend rilassante. Peccato che, nella stessa località, i quattro amici incontreranno Serkan e Selin... possibile che tutti abbiano avuto la stessa idea? Qui la trama completa di Love is in the Air​.

