Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 5 ottobre 2021

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 5 ottobre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 ottobre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 5 ottobre 2021 - il primogenito di Bill ha deciso di raggiungere Ridge: vuole discutere con lui del fatto che tra la figlia ed il dottore che la sta seguendo nella riabilitazione sembra ci sia del tenero. Tuttavia, insieme al Forrester c'è Thomas, il quale, senza mezzi termini, intima a Liam di farsi da parte una volta per tutte, permettendo così a Steffy di andare avanti, magari con un altro uomo. Il marito di Brooke, invece, preferisce non esprimersi... almeno per il momento. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 5 ottobre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 5 ottobre 2021 - Carmen e Lolita non ne possono più. Le due sanno che non si può andare avanti in questo modo: devono ristabilire ad ogni costo la pace in casa Palacios. Ramon ed Antonito, i loro amati mariti che ormai non fanno altro che discutere, hanno bisogno di ricordarsi che, prima di essere avversari politici, sono padre e figlio! Le loro idee, chiaramente agli antipodi, non fanno che continuare a tenerli divisi. Suocera e nuora sono pronte ad intervenire per il bene della famiglia! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 5 ottobre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 5 ottobre 2021 - mentre Eda è decisa a dimenticarsi di Serkan, Ceren e Ferit sono in crisi per l'improvviso ritorno di Selin. Intanto, cercando di non ferire i sentimenti della nipote, Ayfer tiene segreta la sua relazione con Alexander. Engin e Piril, invece, stanno affrontando il delicato tema della gravidanza. Nel frattempo, per impedire alla Yildiz di risvegliare i ricordi del Bolat, Selin sistema gli effetti personali della paesaggista in alcune valige, che fa trovare a quest'ultima fuori dall'appartamento dell'uomo che entrambe amano. Credendo di essere stata sbattuta fuori casa da Serkan, EdaBolat nel trovare la giovane in casa sua, tuttavia, sarà inattesa... Qui la trama completa di Love is in the Air​.

