Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 4 novembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 novembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 4 novembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 novembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 novembre 2021 - Quinn è convinta che ormai il suo piano non corra più pericoli e che il matrimonio si celebrerà senza intoppi, ma Brooke è pronta a darle del filo da torcere. La Logan non ci sta, è certa che nel cuore di Ridge ci sia solo lei e che Shauna stia approfittando di lui, con l'aiuto della sua più acerrima nemica Quinn. Manca pochissimo al Sì e Brooke, carica di rancore e in apprensione per il destino della sua relazione con Ridge, medita una folle gesto: decide di recarsi a casa Forrester per impedire le nozze! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 4 novembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 4 novembre 2021 - la perdita di memoria di Felipe ha concesso a Genoveva una nuova occasione e la Dark Lady non se la è fatta certo sfuggire. Il repentino riavvicinamento ha messo a dura prova Velasco che, accecato dall'amore per la sua assistita, decide di tentare ancora una volta di fare fuori il suo avversario. Al suo servizio c'è Laura che, sotto ricatto, è chiamata a portare a termine il piano omicida dell'avvocato. Affinché, questa volta, tutto funzioni, l'uomo eliminerà ogni impedimento sulla sua strada: Velasco inscenerà un furto a casa di Genoveva per costringerla a lasciare l'ospedale così che Laura possa soffocare il poverino con un cuscino! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 4 novembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 4 novembre 2021 - dopo aver acquistato la speciale miscela dall’amica erborista, Ayfer chiede ad Aydan e Seyfi di escogitare un piano per attirare Serkan ed Eda nella stessa stanza. I tre complici drogano il cibo e le bevande da offrire alla coppia, nella speranza che le erbe facciano il loro effetto, facendo riavvicinare Serkan ed Eda. Proprio mentre la coppia sembra essere sul punto di cedere alla passione, Aydan, Ayfer e Seyfi commettono un clamoroso passo falso. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

