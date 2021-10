Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 4 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 ottobre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 4 ottobre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 ottobre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 ottobre 2021 - il rapporto tra Steffy ed il dottor Finn è ad un punto di svolta. La Forrester chiama ancora un volta il suo medico per farsi aiutare a superare le crisi di astinenza dagli antidolorifici, e lui si precipita a casa sua, preoccupato che Steffy possa stare ancora molto male. Una volta faccia a faccia con la Forrester, non riesce a trattenere i suoi sentimenti: sin da quando l'ha vista, ha capito che è lei la donna della sua vita. John Finnegan si è profondamente innamorato. Se la giovane lo vorrà, lui le starà vicino, ma non come suo dottore, bensì come suo nuovo compagno. Che cosa risponderà la figlia di Ridge? Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 4 ottobre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 4 ottobre 2021 - Ildefonso accusa la moglie di averlo ingannato. Le confessa di essere sempre stato a conoscenza dei suoi gusti e delle sue inclinazione, ed aggiunge: "Ti ho scelta proprio per questo". Così, Camino capisce di essere stata usata: per il marito lei è soltanto una copertura. La poverina, sconvolta, racconta tutto alla sua nuova amica Anabel, confidando nella sua discrezione. Tuttavia, nonostante la figlia di Marcos abbia giurato alla Pasamar di mantenere il silenzio sui segreti del suo matrimonio, si ubriaca e, durante una festa organizzata dal padre, confessa pubblicamente che il Cortes è impotente... lasciando tutti gli invitati impietriti! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 4 ottobre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 4 ottobre 2021 - Aydan ha organizzato una festa di bentornato per Serkan, coinvolgendo Deniz che, gentilmente, si è offerto di ospitare l'evento nel suo locale. Mentre i dipendenti della Art Life si riuniscono per celebrare il ritorno del loro capo, Erdem fa una scommessa azzardata con Leyla e Melek. Certa di poter risvegliare i ricordi del Bolat, Eda decide di baciarlo davanti a tutti. L'architetto, infastidito dal gesto di quella che ritiene essere un'estranea, si allontana da lei per fare la proposta di matrimonio a Selin. Con il cuore infranto, la Yildiz giura di dimenticare Serkan... Qui la trama completa di Love is in the Air​.

