Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 30 dicembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 dicembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 30 dicembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 dicembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 dicembre​ 2021 - la bambola è una grande fonte di ispirazione secondo Thomas e Hope ha deciso di credere alla sue parole. Così quando il Forrester si scuserà dicendo che riporterà il manichino in azienda quanto prima, la Logan lo esorterà invece a continuare a produrre con l'ausilio della bambola. Thomas sta andando alla grande, la collezione che lo stilista sta confezionando è di grande pregio e Hope teme di mettere un freno alla sua creatività imponendogli di riconsegnare il manichino. L'ambiziosa figlia di Brooke vuole che Hope for the future si confermi la collezione di punta della Casa di Moda e per questo è disposta anche a rischiare! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 30 dicembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 30 dicembre​ 2021 - certo che dopo una più approfondita conoscenza, Anabel, innamorata come lui, accetterà di diventare sua moglie, Miguel prende molto sul serio il suo ruolo di fidanzato. Ora che Marcos è fuori e Anabel e Felicia sono state "affidate" alle "cure" di Aurelio, il ragazzo decide di andare a parlare con lui per mettere in chiaro la sua posizione e siglare la pace affinché l'uomo non torni ad importunare la sua Anabel. Anticipazioni rivelano che il confronto tra Miguel e Aurelio si concluderà con una stretta di mano, ma i nonni del giovane avvocato gli consiglieranno comunque di non fidarsi dei neoarrivati "messicani". Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 30 dicembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 30 dicembre​ 2021 - Serkan ha reagito male alla notizia di avere una figlia ed Eda, sconvolta e amareggiata, attende che l’imprenditore decida se assumersi le proprie responsabilità. Mentre Ayfer e Melo, ignare di tutto, sono allarmate dall’improvvisa scomparsa di Eda, Aydan perde la testa e vuole sottrarre Kiraz alla madre e crescerla come una vera Bolat. La madre di Serkan viene fermata da Engin e Seyfi, ma non sarà facile farle cambiare idea su ciò che è giusto per la nipote. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

